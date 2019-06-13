Півзахисником збірної України цікавляться клуби Італії



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Руслан Малиновський Фейсбук

Українець Руслан Малиновський має намір змінити клуб

Італійські «Аталанта» та «Сампдорія» цікавляться українським півзахисником «Ґенка» Русланом Малиновським. Контракт гравця з бельгійцями розраховано до 2022 року, то ж вони не бажають відпускати його менше, ніж за 10 мільйонів євро.

Сам же футболіст збірної України бажає змінити чемпіонат.

«Руслан провів хороший час в «Ґенку». Та він досяг віку, у якому вважає готовим себе до нових викликів. І зараз є варіанти з продовженням кар’єри. Працюємо над трансфером. Сподіваємося, за кілька тижнів зможемо завершити трансфер», - передає слова аґента півзахисника Сергія Серебренникова Nieuwsblad.be.

Останнього сезону Малиновський став чемпіоном Бельгії у складі «Ґенка». У 37-ми матчах він забив 13 м’ячів, віддав 11 результативних передач.