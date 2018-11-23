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    Вікенд для футболістів збірної України: дебют Луніна й можливе повернення Яремчука та Петряка

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    Андрій Лунін - Вікенд для футболістів збірної України: дебют Луніна й можливе повернення Яремчука та Петряка
    Андрій Лунін

    Українські легіонери повертаються до фінішних клубних справ у 2018 році

    Після перерви на матчі збірної легіонери нашої національної команди, яких Андрій Шевченко запрошував на поєдинки проти Словаччини та Туреччини, повертаються до фінішних клубних справ у 2018 році.

    Уже сьогодні, за словами головного тренера «Леганесу» Маурісіо Пельєгріні, у стартовому складі його команди в чемпіонаті Іспанії дебютує Андрій Лунін.

    «Леганес» на власному полі прийматиме «Алавес», зазначає прес-служба Федерації футболу України.

    У суботу, 24 листопада, могло б відбутися справжнє українське дербі в англійській Прем’єр-лізі - «Вест Гем» Андрія Ярмоленка вдома зіграє з «Манчестер Сіті» Олександра Зінченка.

    Утім, якщо поява останнього у грі можлива, вихід Ярмоленка виключений через травму нашого атакувального півзахисника.

    Якщо вірити повідомленню офіційного сайту «Ференцвароша», Іван Петряк повернувся до тренувань із партнерами й матиме змогу взяти участь у домашньому матчі першості Угорщини проти «Кішварди».

    Уже тренується з «Шальке» і Євген Коноплянка. На його команду в німецькій бундеслізі чекає зустріч із «Нюрнбергом» у Гельзенкірхені.

    Лідер чемпіонату Бельгії, «Генк» Руслана Маліновського, також удома прийматиме «Серкль-Брюгге».

    Бельгійська програма для наших легіонерів продовжиться й у неділю, 25 листопада. «Гент» Романа Яремчука, який готується до зустрічі, та Ігора Пластуна вдома зіграє з «Антверпеном».

    А ввечері «Андерлехт» Євгена Макаренка на виїзді зустрінеться із «Сент-Трюйденом», за який виступає Роман Безус.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Ярмоленко Олександр Зінченко Євген Коноплянка
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