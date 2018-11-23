Вікенд для футболістів збірної України: дебют Луніна й можливе повернення Яремчука та Петряка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Лунін

Українські легіонери повертаються до фінішних клубних справ у 2018 році

Після перерви на матчі збірної легіонери нашої національної команди, яких Андрій Шевченко запрошував на поєдинки проти Словаччини та Туреччини, повертаються до фінішних клубних справ у 2018 році.

Уже сьогодні, за словами головного тренера «Леганесу» Маурісіо Пельєгріні, у стартовому складі його команди в чемпіонаті Іспанії дебютує Андрій Лунін.

«Леганес» на власному полі прийматиме «Алавес», зазначає прес-служба Федерації футболу України.

У суботу, 24 листопада, могло б відбутися справжнє українське дербі в англійській Прем’єр-лізі - «Вест Гем» Андрія Ярмоленка вдома зіграє з «Манчестер Сіті» Олександра Зінченка.

Утім, якщо поява останнього у грі можлива, вихід Ярмоленка виключений через травму нашого атакувального півзахисника.

Якщо вірити повідомленню офіційного сайту «Ференцвароша», Іван Петряк повернувся до тренувань із партнерами й матиме змогу взяти участь у домашньому матчі першості Угорщини проти «Кішварди».

Уже тренується з «Шальке» і Євген Коноплянка. На його команду в німецькій бундеслізі чекає зустріч із «Нюрнбергом» у Гельзенкірхені.

Лідер чемпіонату Бельгії, «Генк» Руслана Маліновського, також удома прийматиме «Серкль-Брюгге».

Бельгійська програма для наших легіонерів продовжиться й у неділю, 25 листопада. «Гент» Романа Яремчука, який готується до зустрічі, та Ігора Пластуна вдома зіграє з «Антверпеном».

А ввечері «Андерлехт» Євгена Макаренка на виїзді зустрінеться із «Сент-Трюйденом», за який виступає Роман Безус.