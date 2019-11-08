Плавець Михайло Романчук став другим на етапі Кубка світу



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Михайло Романчук рідко випадає із трійки призерів Скрін-шот

Українець поступився тільки чемпіонові світу

Дворазовий чемпіон Європи, двічі срібний призер чемпіонату світу з плавання Михайло Романчук посів друге місце на етапі Кубка світу в Досі (Катар).

На дистанції 400 метрів вільним стилем Михайло програв тільки чемпіонові світу-2018 у цій дисципліні, литовцеві Данасові Рапшису. Балтієць переміг з часом 3.47,87. Час Романчука – 3.48,61.

Третє місце посів чех Ян Мічка – 3.50,20.

Був у фіналі 400-метрівки ще один українець Сергій Фролов. Він став сьомим з результатом 3.55,58.

Нагадаємо, що цьогоріч Романчук став срібним призером чемпіонату світу на дистанції 1500 метрів вільним стилем, а його дружина, легкоатлетка Марина Бех-Романчук виграла світове срібло в тій же Досі у стрибках у довжину.