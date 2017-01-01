Плавець Романчук: Я – українець і країну міняти не буду, незважаючи на всі проблеми

Призер чемпіонату світу шкодує, що до плавання в Україні немає інтересу

Призер чемпіонату світу 2017 року з плавання Михайло Романчук не збирається залишати Україну. Хоча він і визнав, що через відсутність у країні інтересу до його виду спорту у нього мимоволі виникають думки про зміну спортивного громадянства, передає «UA:Перший». «Тут як не чини опір, такі думки з'являються. Чому, наприклад,



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Михайло Романчук. Фото Getty Images

Призер чемпіонату світу шкодує, що до плавання в Україні немає інтересу

Призер чемпіонату світу 2017 року з плавання Михайло Романчук не збирається залишати Україну.

Хоча він і визнав, що через відсутність у країні інтересу до його виду спорту у нього мимоволі виникають думки про зміну спортивного громадянства, передає «UA:Перший».

«Тут як не чини опір, такі думки з'являються. Чому, наприклад, Азербайджан і Туреччина готові дати тобі всі умови, все що ти хочеш, а у рідній країні до тебе немає діла. Це досить сумно», - сказав він.

«Країну я не буду міняти. Незважаючи на всі проблеми, які тут є, я – українець, я тут народився та буду виступати за Україну», - додав Романчук.

За його словами, в Україні людям немає жодного діла до цього виду спорту, хоча і є дуже високі результати, але це нікого не цікавить.

2017 рік став найкращим у кар'єрі 21-річного плавця з Рівного. Романчук виграв срібло чемпіонату світу у Будапешті (дистанція 1500 м), завоював три нагороди на Універсіаді на Тайвані та став чемпіоном Європи на короткій воді у Копенгагені.

«Я розумів, що потрібно змінити підхід у тренуваннях. Тренер це також розумів, і це потроху дало приріст у результатах», - підсумував він.

Джерело: xsport.ua