Збірна України бойкотуватиме церемонію закриття Паралімпіади-2026

Українські паралімпійці відреагували на присутність на церемонії закриття делегацій з Росії та Білорусі

Збірна України бойкотуватиме церемонію закриття Паралімпійських ігор-2026. Про це повідомив Національний паралімпійський комітет України у коментарі «Суспільному», передає «Главком».

Напередодні український паралижник Григорій Вовчинський у коментарі виданню відзначив, що рішення про бойкот церемонії закриття Паралімпіади прийматиметься на загальному зібранні команди: «Ми не говорили ще про церемонію закриття, але я думаю, що позиція наша на 100% зрозуміла, бо Міжнародний паралімпійський комітет... Немає слів, що тут відбувалося. Як тут ці країни, які продовжують війну досі в Україні. Я не знаю, куди йде цей світ. У мене немає слів. Радість – це те, що нас підтримують більшість країн, і кажуть, що ми з Україною, і це нормально. Мене особисто обіймають дуже багато, я з усіма спілкуюся. І моє бажання таке: я не хочу змагатися, щоб були поруч спортсмени з країн-вбивць».

Раніше Збірна України відмовилася брати участь у церемонії відкриття Паралімпіади, протестуючи таким чином проти рішення Міжнародного паралімпійського комітету допустити на Ігри-2026 спортсменів з Росії та Білорусі. Україна також вимагала від організаторів Ігор не використовувати національний стяг на урочистостях. Утім, прапор України винесли на Церемонії відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор, попри бойкот.

До слова, збірна України отримала заборону на парадну форму з мапою держави на церемонії відкриття Паралімпійських ігор. Функціонери назвали вбрання українських паралімпійців «політичним». Форму розробив дизайнер Віктор Анісімов.

Окрім того, «Суспільне» відмовилося від трансляції церемонії відкриття Паралімпіади-2026 на знак протесту. Водночас національний мовник транслюватиме всі виступи українських паралімпійців. Рішення щодо церемонії закриття Ігор наразі не оголосили.