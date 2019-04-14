Початок постдопінгової епохи: Україна бере дев'ять медалей на чемпіонаті Європи з важкої атлетики
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Три золота здобув досвідчений Дмитро Чумак
Українець Дмитро Чумак здобув три золоті медалі чемпіонату Європи з важкої атлетики в Батумі (Грузія) в категорії до 102 кг. 28-річний важкоатлет показав результат 391 кг (175кг+216 кг) і перевершив усіх суперників в ривку, поштовху та за сумою двоборства.
Також бронзовим призером континентальної першості в поштовху з результатом 207 кг у тій же ваговій категорії став Костянтин Рева.
Ще одну медаль Україні приніс Кирило Пирогов, який в категорії до 96 кг здобув бронзу в ривку (171 кг).
Жіноча команда повертається додому з трьома медалями. Анастасія Лисенко стала віце-чемпіонкою Європи у вазі понад 87 кг. 23-річна спортсменка показала результат 268 кг у сумі двоборства (ривок 120 кг + поштовх 148 кг), здобувши срібні медалі у ривку, поштовху та сумі двоборства.
Нагадаємо, що збірна України з важкої атлетики виступила на чемпіонаті Європи вперше після дворічної паузи, пов'язаної з дискваліфікацією через систематичне вживання спортсменами допінгу.