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    Початок постдопінгової епохи: Україна бере дев'ять медалей на чемпіонаті Європи з важкої атлетики

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    Дмитро Чумак раніше двічі вигравав медалі чемпіонатів світу - Початок постдопінгової епохи: Україна бере дев'ять медалей на чемпіонаті Європи з важкої атлетики
    Дмитро Чумак раніше двічі вигравав медалі чемпіонатів світу
    Національний олімпійський комітет України

    Три золота здобув досвідчений Дмитро Чумак

    Українець Дмитро Чумак здобув три золоті медалі чемпіонату Європи з важкої атлетики в Батумі (Грузія) в категорії до 102 кг. 28-річний важкоатлет показав результат 391 кг (175кг+216 кг) і перевершив усіх суперників в ривку, поштовху та за сумою двоборства.

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    Також бронзовим призером континентальної першості в поштовху з результатом 207 кг у тій же ваговій категорії став Костянтин Рева.

    Ще одну медаль Україні приніс Кирило Пирогов, який в категорії до 96 кг здобув бронзу в ривку (171 кг).

    Жіноча команда повертається додому з трьома медалями. Анастасія Лисенко стала віце-чемпіонкою Європи у вазі понад 87 кг. 23-річна спортсменка показала результат 268 кг у сумі двоборства (ривок 120 кг + поштовх 148 кг), здобувши срібні медалі у ривку, поштовху та сумі двоборства.

    Нагадаємо, що збірна України з важкої атлетики виступила на чемпіонаті Європи вперше після дворічної паузи, пов'язаної з дискваліфікацією через систематичне вживання спортсменами допінгу.

     Читайте також: Вихід з допінгового забуття: Україна після дворічної дискваліфікації виступить на Євро з важкої атлетики
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