Вихід з допінгового забуття: Україна після дворічної дискваліфікації виступить на Євро з важкої атлетики



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Юлія Шимечко-Калина була призеркою Олімпіади-2012. Але втратила медаль через вживання допінгу Фото з соцмереж

Тренери оголосили склад команди

До попередньої заявки збірної України на чемпіонаті Європи-2019 з важкої атлетики увійшли 20 спортсменів.

Чемпіонат Європи з важкої атлетики відбуватиметься в Батумі (Грузія) 6 - 13 квітня.

Україну на континентальній першості з важкої атлетики, згідно з попередньою заявкою, представлятимуть:

жінки - Марія Гангур і Каміла Конотоп у резерві (вагова категорія - до 55 кг), Вероніка Івасюк і Марія Тимощук у резерві (до 59 кг), Юлія Шимечко-Калина (до 64 кг), Марія Хлян (до 71 кг), Ірина Деха (до 76 кг), Валентина Кисіль (до 87 кг), Анастасія Лисенко (понад 87 кг);

чоловіки - Дмитро Вороновський (до 55 кг, резерв), Павло Залипський і Дмитро Сухоцький (до 61 кг), Руслан Кожакін (до 89 кг, резерв), Кирило Пирогов, Павло Закашевський, Ілля Куликов у резерві (до 96 кг), Дмитро Чумак, Костянтин Рева (до 102 кг), Роман Зайцев, Олексій Бібік (до 109 кг).

Перші комплекти нагород чемпіонату Європи-2019 у Батумі розіграють 6 квітня. Змагання відбудуться у вагових категоріях до 45 і 49 кг у жінок і до 55 кг у чоловіків.

Джерело: Sportinfo