Почесного президента «Ворскли» Жеваго оголосили в міжнародний розшук
Костянтин Жеваго
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Підприємця підозрюють у відмиванні понад 2,5 мільярда гривень
Почесного президента полтавського футбольного клубу «Ворскла» Костянтина Жеваго оголошено в міжнародний обшук. Слідчий суддя задовольнив клопотання, підтримане Генеральною прокуратурою України, на арешт підприємця.
Про це повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури України.
Відтак Жеваго можуть затримати за межами України та передати відповідним вітчизняним органам.
За інформацією ЗМІ, Жеваго наразі перебуває в Швейцарії.
У жовтні Державне бюро розслідувань оголосило Костянтина Жеваго в розшук. Йому вручили підозру про розтрату та відмивання коштів на суму в 2,5 мільярда гривень.