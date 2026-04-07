Податкова служба РФ через борги заблокувала рахунки титулованого хокейного клубу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Пропагандисти повідомляють, що Федеральна податкова служба Росії заблокувала рахунки хокейного клубу «Салават Юлаєв». Про це інформує «Главком».

Зазначається, що всі транзакції було припинено ще минулого тижня. Наразі заблоковано п'ять рахунків клубу через борги перед податковою у розмірі 87 мільйонів рублів (близько $1,1 млн).

Це не перший подібний випадок у 2026 році – раніше рахунки клубу блокувалися у лютому. Тоді їхній борг становив 84 мільйони рублів.

«Салават Юлаєв» – російський хокейний клуб з Уфи, що виступає в Континентальній хокейній лізі. Дворазовий чемпіон Росії (2007/08, 2010/11), володар Кубка Гагаріна (2010/2011), дворазовий володар Кубка Відкриття (2008/2009, 2011/2012), володар Кубка Континенту (2009/2010).

Один із чотирьох клубів (разом зі СКА, «Металургом» та «Ак Барсом»), який виходив у плейоф у кожному сезоні КХЛ. Виходив у фінали Конференції Схід Кубка Гагаріна шість разів: 2010, 2011, 2014, 2016, 2019, 2025 років.

Скандальний нападник кинув світло на власне майбутнє в «Реалі»
Підозрюють у розкраданні 30 млн євро. Поліція затримала ексглаву лижної федерації Хорватії
Новачок НБА повторив досягнення легендарного О'Ніла
«Манчестер Юнайтед» офіційно продовжив контракт із ветераном команди
«Челсі» узгодив перший трансфер літа – ЗМІ
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

