Раніше рахунки «Салават Юлаєва» податкова блокувала у лютому 2026 року

Заблоковано п'ять рахунків клубу через борги перед податковою у розмірі 87 мільйонів рублів (близько $1,1 млн)

Пропагандисти повідомляють, що Федеральна податкова служба Росії заблокувала рахунки хокейного клубу «Салават Юлаєв». Про це інформує «Главком».

Зазначається, що всі транзакції було припинено ще минулого тижня. Наразі заблоковано п'ять рахунків клубу через борги перед податковою у розмірі 87 мільйонів рублів (близько $1,1 млн).

Це не перший подібний випадок у 2026 році – раніше рахунки клубу блокувалися у лютому. Тоді їхній борг становив 84 мільйони рублів.

«Салават Юлаєв» – російський хокейний клуб з Уфи, що виступає в Континентальній хокейній лізі. Дворазовий чемпіон Росії (2007/08, 2010/11), володар Кубка Гагаріна (2010/2011), дворазовий володар Кубка Відкриття (2008/2009, 2011/2012), володар Кубка Континенту (2009/2010).

Один із чотирьох клубів (разом зі СКА, «Металургом» та «Ак Барсом»), який виходив у плейоф у кожному сезоні КХЛ. Виходив у фінали Конференції Схід Кубка Гагаріна шість разів: 2010, 2011, 2014, 2016, 2019, 2025 років.

