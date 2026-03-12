Сенатори-демократи закликали розслідувати послаблення санкцій проти Росії

Адміністрація Трампа дозволила Індії купити російську нафту, яка вже була в морі

Сенатори-демократи у США вимагають розслідування після того, як адміністрація президента Дональда Трампа дозволила операції з російською нафтою, яка вже перебувала в морі. Про це повідомляє The Hill, пише «Главком».

Члени меншості Комітету Сенату з питань банківської справи, житлового будівництва та міських справ у листі до голови комітету Тіма Скотта закликали провести слухання в Конгресі за участі міністра фінансів США Скотта Бессента до кінця березня.

У листі законодавці заявили, що адміністрація не повинна одночасно вести військові операції та послаблювати санкції проти Москви.

«Адміністрація Трампа не може одночасно стверджувати, що надає пріоритет військовим операціям США, і пропонувати послаблення санкцій президенту Росії Володимиру Путіну», – зазначили сенатори.

Водночас сенатори-демократи заявили, що рішення може порушувати Закон про протидію супротивникам Америки через санкції (CAATSA), який вимагає повідомляти Конгрес за 30 днів до зміни санкцій проти таких країн, як Росія.

Крім того, законодавці нагадали про повідомлення, що Росія могла надати Ірану інформацію, яка допомогла завдати ударів по американських військових базах на Близькому Сході. Унаслідок атак загинули семеро військовослужбовців США.

Як повідомлялось, адміністрація Дональда Трампа вивчає варіанти пом’якшення обмежень на експорт російської нафти, щоб зупинити стрімке зростання цін на енергоносії. Як повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела, необхідність такого кроку виникла через масштабні збої в поставках з Близького Сходу, спричинені військовою операцією США та Ізраїлю проти Ірану.

Ця ініціатива викликає занепокоєння у європейських партнерів. Під час зустрічі міністрів фінансів G7 представники ЄС закликали Вашингтон уникати дій, які дозволять Москві отримати надприбутки на тлі високих цін.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що блокада Ормузької протоки та зростання світових цін на нафту не є підставою для скасування санкцій проти Росії.