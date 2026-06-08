У ДТП загинув 22-річний гравець молодіжної збірної Косова з футболу

Буньяку був гравцем клубу «Ельбасані» з Албанії

В активі Буньяку було чотири матчі за збірну Косова U21, а також три зустрічі за команду Косова U19

22-річний гравець молодіжної збірної Косова з футболу Фатьон Буньяку загинув внаслідок автокатастрофи. Про це повідомляє «Главком».

«З глибоким болем і величезною скорботою ми отримали звістку про трагічну та передчасну кончину нашого дорогого друга, Фатьона Буняку. Від себе особисто, від імені Виконавчого комітету Федерації футболу Косова та всієї футбольної спільноти країни я висловлюю найщиріші співчуття у зв'язку з цією важкою та непоправною втратою», – йдеться у повідомленні президента федерації Агіма Адемі на офіційному сайті.

Буньяку був гравцем клубу «Ельбасані» з Албанії.

В активі Буньяку було чотири матчі за збірну Косова U21, а також три зустрічі за команду Косова U19.

Нагадаємо, під час пожежі у власному будинку в окупованому Луганську загинув колишній воротар «Зорі» Василь Занін.

Василь Занін народився 10 березня 1962 року в Луганську. Був вихованцем луганської «Зорі». У складі команди виступав з 1985 по 1986 рік. Зіграв 53 матчі, пропустив 45 м'ячів

Занін був чемпіоном УРСР та Другої ліги СРСР 1986 року.

Також виступав у командах: «Стаханівець» (Стаханов, 1980 рік), «Торпедо» (Таганрог, 1981-1984, 1987-1988 роки), «Шахтар» (Лутугино, 1989 рік), «Шахтар» (Шахти, 1990 рік), «Вагонобудівник» (Стаханов, 1992-1993 роки), «Шахтар» (Луганськ, 1992-1993 роки).