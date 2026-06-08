Головна Спорт Новини
search button user button menu button

У ДТП загинув 22-річний гравець молодіжної збірної Косова з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
У ДТП загинув 22-річний гравець молодіжної збірної Косова з футболу
Буньяку був гравцем клубу «Ельбасані» з Албанії

В активі Буньяку було чотири матчі за збірну Косова U21, а також три зустрічі за команду Косова U19

22-річний гравець молодіжної збірної Косова з футболу Фатьон Буньяку загинув внаслідок автокатастрофи. Про це повідомляє «Главком».

«З глибоким болем і величезною скорботою ми отримали звістку про трагічну та передчасну кончину нашого дорогого друга, Фатьона Буняку. Від себе особисто, від імені Виконавчого комітету Федерації футболу Косова та всієї футбольної спільноти країни я висловлюю найщиріші співчуття у зв'язку з цією важкою та непоправною втратою», – йдеться у повідомленні президента федерації Агіма Адемі на офіційному сайті.

Буньяку був гравцем клубу «Ельбасані» з Албанії. 

В активі Буньяку було чотири матчі за збірну Косова U21, а також три зустрічі за команду Косова U19.

Нагадаємо, під час пожежі у власному будинку в окупованому Луганську загинув колишній воротар «Зорі» Василь Занін.

Василь Занін народився 10 березня 1962 року в Луганську. Був вихованцем луганської «Зорі». У складі команди виступав з 1985 по 1986 рік. Зіграв 53 матчі, пропустив 45 м'ячів

Занін був чемпіоном УРСР та Другої ліги СРСР 1986 року.

Також виступав у командах: «Стаханівець» (Стаханов, 1980 рік), «Торпедо» (Таганрог, 1981-1984, 1987-1988 роки), «Шахтар» (Лутугино, 1989 рік), «Шахтар» (Шахти, 1990 рік), «Вагонобудівник» (Стаханов, 1992-1993 роки), «Шахтар» (Луганськ, 1992-1993 роки).

Теги: смерть ДТП НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Збірна України U-18 провела другий матч турніру у Хорватії
Збірна України U-18 з футболу зіграла внічию у другому матчі турніру у Хорватії
6 червня, 16:27
У чемпіонаті Азербайджану «Туран» Бердиєва посів третє місце і отримав право зіграти у кваліфікації Ліги конференцій
УЄФА відсторонила від єврокубків азербайджанський клуб з російським тренером: деталі скандалу
3 червня, 14:40
Саме в цій футболці Пеле забив дубль 68 років тому, принісши своїй країні кубок світової першості
Стало відомо, за скільки продасться футболка Пеле з легендарного Чемпіонату світу
3 червня, 08:30
Датчики на м'ячі відстежуватимуть кожен дотик і допоможуть приймати рішення про потенційні офсайди
На Чемпіонаті світу футболісти гратимуть м'ячами, які буде необхідно заряджати перед матчами
2 червня, 12:29
Георгій Єрмаков отримав дебютний виклик до зірної України
Мальдера довикликав легіонера, який може дебютувати у збірній України з футболу
26 травня, 17:18
Загострення між США та Кубою, смертельна ДТП у Харкові: головне за ніч 21 травня
Загострення між США та Кубою, смертельна ДТП у Харкові: головне за ніч 21 травня
21 травня, 05:40
Бірмінгемці підходять фаворитом до протистояння
«Фрайбург» – «Астон Вілла». Прогноз і анонс на фінал Ліги Європи Реклама
20 травня, 11:15
Андреа Мальдера повернувся до збірної України
Збірна України з футболу отримала нового головного тренера
18 травня, 11:34
За Бабукара Фаала «Карпати» хочуть три мільйони євро
Один з кращих нападників Прем’єр-ліги може опинитися в «Динамо» – джерело
8 травня, 12:30

Новини

Лікар збірної Данії розповів про стан Еріксена, який втратив свідомість у грі з Україною
Лікар збірної Данії розповів про стан Еріксена, який втратив свідомість у грі з Україною
Суперветеран Формули-1 заробив перші в сезоні очки після зміни протоколу Гран-прі Монако
Суперветеран Формули-1 заробив перші в сезоні очки після зміни протоколу Гран-прі Монако
Довбик визначився з майбутнім у «Ромі» – інсайдер
Довбик визначився з майбутнім у «Ромі» – інсайдер
У ДТП загинув 22-річний гравець молодіжної збірної Косова з футболу
У ДТП загинув 22-річний гравець молодіжної збірної Косова з футболу
Жіноча Ліга націй з волейболу б'є рекорди: які матчі відвідали найбільше вболівальників
Жіноча Ліга націй з волейболу б'є рекорди: які матчі відвідали найбільше вболівальників
«Реал» оголосив результати виборів президента гранда
«Реал» оголосив результати виборів президента гранда

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:29
В Україні дощі, грози: погода на 7 червня 2026 року
Вчора, 05:59
Повернення полонених та підтримка ветеранів: Буданов очолив нову інституцію
6 червня, 17:49
СБУ викрила трьох ворожих агентів, одна з них закликала ударити «Орєшніком» по Києву
5 червня, 13:37
Колишня суддя з Бердянська, яка передавала Росії дані про бійців «Азову», отримала суворе покарання (фото)
5 червня, 12:16
Нацполіція зібрала докази про участь сотень іноземних найманців у війні проти України
5 червня, 08:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua