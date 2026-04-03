Путін розширив повноваження ФСБ: подробиці

glavcom.ua
Повноваження ФСБ в Росії тепер охоплюють практично все
фото з відкритих джерел

Кремль надав Федеральній службі безпеки нові повноваження для контролю над населенням

Кремль остаточно перетворює Росію на закриту поліцейську державу. Володимир Путін підписав пакет документів, які надають Федеральній службі безпеки (ФСБ) практично безмежні права щодо контролю над громадянами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України. 

Повідомляється, що повноваження ФСБ тепер охоплюють практично все: науку, фінанси, телекомунікації, свободу пересування, фізичне утримання людей.

  • Служба може без судового рішення вимагати копії баз даних будь-якої організації – банків, корпорацій, наукових установ.
  • Також служба може відключати громадянам зв'язок і доступ до інтернету просто так, на власний розсуд.
  • ФСБ також отримала право відкривати власні слідчі ізолятори. Де-факто вони існували завжди: «Лефортово» і Таганрозьке СІЗО-2, де утримують полонених українців, ніколи реально не виходили з-під контролю служби. Тепер беззаконня просто оформили на папері.
  • Наукові та освітні заклади – державні й приватні – зобов'язані вносити до єдиної бази плани досліджень за участю іноземців або іноземних компаній.
  • Оператори критичної інфраструктури цілодобово передають ФСБ дані про кібератаки. 

«Лише за перший квартал 2026 року повноваження служби розширювалися щонайменше п'ять разів – більше, ніж за 2024–2025 роки разом узяті. Росія більше не приховує, що збудувала поліцейську державу», – йдеться в повідомленні Служби зовнішньої розвідки.

Експерти зазначають, що такий крок Кремля зумовлений страхом перед внутрішніми протестами на тлі затяжної війни. Посилення ФСБ – це спроба законсервувати режим і зробити будь-яку опозиційну діяльність фізично неможливою. Фактично, Росія переходить від вибіркових репресій до системного терору, де кожен громадянин перебуває під постійним моніторингом алгоритмів спецслужб.

«Главком» писав, що російська спецслужба фактично паралізувала розвиток стратегічних космічних програм РФ, привласнивши багатомільярдні кошти та спрямувавши їх на фінансування власних підрозділів.

Українська розвідка повідомляє, що кошти, які виділялися на модернізацію супутникових систем, перенаправляли на закупівлю спецзасобів стеження, розширення штату внутрішніх підрозділів служби та проведення прихованих операцій.

Читайте також:

Читайте також

Загоряння вдалося оперативно ліквідувати
Росія четвертий день поспіль атакує об’єкти «Нафтогазу»
29 березня, 13:52
Тоянова відсторонили від змагань на три роки
Чемпіон Росії з велоспорту попався на вживанні допінгу
27 березня, 11:21
Росія змушує іноземців воювати проти України
Москва вигадала хитрий спосіб заманювати іноземців до своєї армії
24 березня, 10:49
Гамбія не зіграє товариський матч з Росією у березні цього року
Команда з однієї з найбідніших країн Африки відмовилася грати зі збірною Росії з футболу
20 березня, 18:48
Поки в Росії готуються до повного блокування «Телеграму» як «пособника «київського режиму», в Україні досі нема стратегії, що з ним робити
«Телеграм»: бути чи не бути? Чому влада боїться видалити «додаток ФСБ» Інформбезпека
18 березня, 10:45
Було уражено інфраструктуру військового аеродрому «Майкоп», що в Республіці Адигея
Генштаб підтвердив ураження аеродрому «Майкоп» та заводу «Кремній Ел»
14 березня, 13:21
Захисникам неба вдалося ліквідувати всі крилаті ракети
Сьогодні сили ППО збили всі крилаті ракети – таке стається рідко – Ігнат
14 березня, 12:41
Росія залучає військових до роботи на тіньових кораблях
РФ залучає «вагнерівців» та військових розвідників до екіпажів тіньового флоту
11 березня, 08:43
Постраждалі перебувають у лікарні
Російські окупанти атакували FPV-дроном «швидку» на Миколаївщині
8 березня, 10:08

Політика

Окупанти перетворюють руїни Донеччини на туристичні об’єкти – розвідка
Окупанти перетворюють руїни Донеччини на туристичні об’єкти – розвідка
Ормузьку протоку перетнули судна, пов’язані з Японією
Ормузьку протоку перетнули судна, пов’язані з Японією
США та Іран не змогли запустити переговори про припинення вогню – WSJ
США та Іран не змогли запустити переговори про припинення вогню – WSJ
Третя світова залежить від однієї людини: британський полковник назвав ключову умову
Третя світова залежить від однієї людини: британський полковник назвав ключову умову
Сербія заявила про можливу диверсію біля газопроводу: Україна відкинула звинувачення
Сербія заявила про можливу диверсію біля газопроводу: Україна відкинула звинувачення
Іран оголосив про операції для нового порядку в Перській затоці
Іран оголосив про операції для нового порядку в Перській затоці

Новини

Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
