Повноваження ФСБ в Росії тепер охоплюють практично все

Кремль надав Федеральній службі безпеки нові повноваження для контролю над населенням

Кремль остаточно перетворює Росію на закриту поліцейську державу. Володимир Путін підписав пакет документів, які надають Федеральній службі безпеки (ФСБ) практично безмежні права щодо контролю над громадянами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Повідомляється, що повноваження ФСБ тепер охоплюють практично все: науку, фінанси, телекомунікації, свободу пересування, фізичне утримання людей.

Служба може без судового рішення вимагати копії баз даних будь-якої організації – банків, корпорацій, наукових установ.

Також служба може відключати громадянам зв'язок і доступ до інтернету просто так, на власний розсуд.

ФСБ також отримала право відкривати власні слідчі ізолятори. Де-факто вони існували завжди: «Лефортово» і Таганрозьке СІЗО-2, де утримують полонених українців, ніколи реально не виходили з-під контролю служби. Тепер беззаконня просто оформили на папері.

Наукові та освітні заклади – державні й приватні – зобов'язані вносити до єдиної бази плани досліджень за участю іноземців або іноземних компаній.

Оператори критичної інфраструктури цілодобово передають ФСБ дані про кібератаки.

«Лише за перший квартал 2026 року повноваження служби розширювалися щонайменше п'ять разів – більше, ніж за 2024–2025 роки разом узяті. Росія більше не приховує, що збудувала поліцейську державу», – йдеться в повідомленні Служби зовнішньої розвідки.

Експерти зазначають, що такий крок Кремля зумовлений страхом перед внутрішніми протестами на тлі затяжної війни. Посилення ФСБ – це спроба законсервувати режим і зробити будь-яку опозиційну діяльність фізично неможливою. Фактично, Росія переходить від вибіркових репресій до системного терору, де кожен громадянин перебуває під постійним моніторингом алгоритмів спецслужб.

«Главком» писав, що російська спецслужба фактично паралізувала розвиток стратегічних космічних програм РФ, привласнивши багатомільярдні кошти та спрямувавши їх на фінансування власних підрозділів.

Українська розвідка повідомляє, що кошти, які виділялися на модернізацію супутникових систем, перенаправляли на закупівлю спецзасобів стеження, розширення штату внутрішніх підрозділів служби та проведення прихованих операцій.