Довбик визначився з майбутнім у «Ромі» – інсайдер

Артем Довбик так і не освоївся в Римі

Українець змирився з підходом тренерського штабу «вовків»

Форвард збірної України Артем Довбик готовий покинути італійську «Рому». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Ніколо Скіру.

Нападник не входить в плани керманича «вовків» Джан П'єро Гасперіні. Подальша боротьба за місце в основному складі буде марною. Як наслідок, Довбик вирішив поїхати з Вічного міста.

Інтерес до форварда нібито вже проявили два зарубіжні клуби. Українець потрапив до списку футболістів, яких «Рома» прагне продати в міжсезоння. Сумну компанію йому склали шість виконавців.

Довбик у сезоні 2025/26 провів лише 18 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав три голи та дві результативні передачі. П'ять місяців цієї кампанії нападник пропустив через травми.

До слова, напередодні збірна України поступилася Данії у незавершеному спарингу. Фактично матч тривав 65 хвилин. Хавбек данців Крістіан Еріксен втратив свідомість на полі.

Нагадаємо, Олександр Романчук і Геннадій Синчук дебютували в складі збірної України. Перший вийшов у старті та відіграв перший тайм проти Польщі. Натомість другий з'явився з лави запасних у середині другої половини.

