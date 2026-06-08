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Суперветеран Формули-1 заробив перші в сезоні очки після зміни протоколу Гран-прі Монако

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Суперветеран Формули-1 заробив перші в сезоні очки після зміни протоколу Гран-прі Монако
Фернандо Алонсо залишається конкурентним навіть в солідному віці
фото: EFE

Новачок чемпіонату втратив перший набраний пункт в історії

Міжнародна автомобільна федерація (ФІА) виписала штраф пілоту стайні «Кадилак» Серхіо Пересу після фінішу Гран-прі Монако. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт ФІА.

На рестарті гонки після червоного прапора мексиканець зайняв неправильну позицію. До фінального часу Переса додали 10 секунд. Як наслідок, він опустився у протоколі з десятого аж на 15-те місце.

«Кадилак» втратив перше зароблене після дебюту цьогоріч у Формулі-1 очко. Натомість на 10-ту позицію у фінальному протоколі піднявся Фернандо Алонсо з команди «Астон Мартін». 44-річний іспанець вперше фінішував у заліковій сезоні в нинішньому сезоні та приніс перший бал британській стайні.

Яка ситуація в чемпіонаті після Гран-прі Монако

Пілот «Мерседеса» Андреа Кімі Антонеллі зміцнив лідерство в загальному заліку. Він набрав 156 очок. Другим іде гонщик «Феррарі» Льюїс Гемілтон (90 пунктів), а на третє місце опустився британець з «Мерседеса» Джордж Расселл (88).

Німецько-британська стайня впевнено лідирує у Кубку конструкторів. До свого активу «Мерседес» записав 244 очки. Пілоти Скудерії набрали 165 пунктів. Третій у списку команд – «Макларен», гонщики якого набрав 118 балів.

Коли наступний етап сезону-2026

Пілоти Формули-1 цього разу обійдуться без паузи. Наступний етап відбудеться 12-14 червня. Команди змагатимуться в іспанській Барселона на трасі «Каталунья-Монтмело». Торік Гран-прі Іспанії виграв гонщик «Макларена» Оскар Піастрі.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.

Теги: Гран-прі Формула-1

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