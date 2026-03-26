«Готові ховати мільйон». Зеленський розкрив реальну ціну захоплення ворогом Донбасу

Президент заявив про колосальні втрати ворога

Президент Володимир Зеленський у інтерв’ю агентству Reuters озвучив цифри можливих втрат російської армії. За словами глави держави, заради захоплення територій Донецької та Луганської областей Кремль готовий пожертвувати життями сотень тисяч своїх громадян, інформує «Главком».

Зеленський наголосив, що для того, аби захопити підконтрольні Україні території Донбасу, Росії доведеться «поховати» від 300 тис. до 1 млн своїх військових.

«Вони розуміють – і ми розуміємо, – скільки їм потрібно часу, щоб захопити цю територію з втратами у 28, 30, 35 тис. солдатів на місяць. І ще не факт, що вони її захоплять. Вони можуть там поховати від 300 тисяч до мільйона своїх військових. Вони не цінують життя людей, але вони розуміють, що це гроші. Усе це контракти, і це 300 тис. або 1 млн додаткових гробів у Росію», – зазначив глава держави.

Президент зазначив, що керівництво РФ не цінує людей, але рахує гроші.

«У Кремлі не розуміють до кінця суспільний резонанс: чи звикнуть до цього люди, чи не звикнуть», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив про пряму розвідувальну підтримку Ірану з боку Росії. За словами президента, Україна має докази від власних спецслужб про те, що Москва активно надає розвідувальну допомогу Тегерану. При цьому Кремль намагається нав'язати Вашингтону цинічний обмін.

Також Володимир Зеленський заявив, що Україна відповість на кожен напад Росії. В інтерв'ю агентству Reuters він зазначив, що в умовах ослаблення глобального санкційного тиску Київ змушений застосовувати власні методи впливу на агресора. Глава держави визнав, що міжнародний тиск на Росію поступово зменшується, а в санкційній політиці партнерів спостерігаються тривожні зміни. Проте Україна має альтернативу – власні далекобійні засоби ураження, які стають ефективною відповіддю на терор.

«Главком» писав, що Російська Федерація продовжує другий етап зимової операції ударів по Україні. Цілями є водозабезпечення, резервуари, дамби, логістика тощо. Глава держави підкреслив, що за умови наявності бюджету Україна має змогу виробляти дві тисячі дронів-перехоплювачів на добу. Він додав, що Київ відповідатиму на кожну атаку ворога.

До слова, президент повідомляв, що Російська Федерація готує операцію проти систем водопостачання України. Глава держави наголосив, що кожна громада має відповідально поставитися до захисту таких об’єктів.