Президент Фінляндії назвав дві причини паузи у тристоронніх переговорах

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Президент Фінляндії Александр Стубб прокоментував тристоронні переговори щодо України
фото: Gøran Bohlin

Стубб пояснив, що саме зупинило перемовини і що відбувається за лаштунками

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що переговори щодо завершення війни в Україні зайшли у глухий кут і наразі не просуваються вперед. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на фінського мовника VG.

Фінський президент пояснив паузу у тристоронніх переговорах кількома чинниками. За його словами, однією з причин може бути війна в Ірані, яка відволікає міжнародну увагу від подій в Україні.

«Це може бути пов'язане із війною в Ірані, яка відволікає увагу від війни в Україні. Але це також може бути призупинення переговорів, оскільки вони зайшли в глухий кут і не просуваються вперед», – сказав Стубб.

Американська сторона вже вичерпала можливості для просування переговорного процесу. Стубб підкреслив, що ключовим питанням залишається ситуація навколо територій Донбасу, і саме це блокує подальший прогрес.

Росія не демонструє готовності до завершення війни дипломатичним шляхом. «Але, на жаль, з війною в Ірані та рішенням американців послабити санкції на продаж російської нафти, справи йдуть не так, як нам би хотілося», – заявив президент Фінляндії.

Водночас Стубб зазначив, що роль Європи у підтримці України значно зросла за останній рік. Він наголосив, що за умов стагнації переговорів основним завданням має стати посилення тиску на Росію.

«Європа зараз перебуває у кращому становищі, ніж рік тому. Ми несемо відповідальність майже за всю економічну та військову підтримку України. Ми дозволили Україні виробляти більше військової техніки для потреб. А рік тому жодних переговорів не було", – додав він.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський відверто заявив про серйозні розбіжності у поглядах між Україною та Сполученими Штатами щодо реальних намірів Кремля. Поки Білий дім схиляється до віри у «миролюбність» диктатора, Київ бачить зовсім іншу картину. 

Читайте також

Рішення про надзвичайний стан в енергетиці було затверджене парламентом на позачерговому засіданні
Молдова ввела надзвичайний стан в енергетиці: подробиці
24 березня, 17:35
Розвідка показала ексклюзивне відео
Розвідка знищила установку гіперзвукових ракет «Циркон» у Криму: ексклюзивне відео
24 березня, 16:05
Глава Білого дому стверджував, що Вашингтон та Тегеран провели «дуже хороші й продуктивні переговори» про остаточне врегулювання воєнних дій на Близькому Сході
Трамп розпочав переговори з Іраном через тиск союзників – Bloomberg
24 березня, 07:22
А-50 оснащений радіолокаційною системою, яка може виявляти далекі повітряні цілі
Генштаб підтвердив пошкодження російського літака А-50
20 березня, 16:25
Краснодарський край цієї ночі опинився під атакою БпЛА
Росію атакували безпілотники: уражено підприємство
19 березня, 03:59
Помічник Путіна Юрій Ушаков вжив щодо французьких дипломатів міцне слівце
Радник Путіна послав французьких дипломатів, які приїжджали говорити про мир, на три літери – FT
15 березня, 15:47
Політик переконує усіх, що йому погрожують українці
Орбан у ролі жертви: навіщо угорський прем'єр вигадав про українські погрози своїй родині
12 березня, 08:51
Як почуває себе російська економіка і чи допоможе їй війна в Ірані?
Хронічна хвороба економіки Путіна: лютий показав справжній стан
10 березня, 16:56
Трамп заявив, що Зеленський є перешкодою для мирної угоди з Росією
Трамп знову розкритикував Зеленського через мирну угоду з Росією
5 березня, 22:48

Шукали роботу, а потрапили на війну. Влада Зімбабве розповіла подробиці
Шукали роботу, а потрапили на війну. Влада Зімбабве розповіла подробиці
Росія посилила свої позиції на фронті? Прем’єр Британії відповів
Росія посилила свої позиції на фронті? Прем’єр Британії відповів
Українська розвідка розкрила реальний стан комунальної катастрофи в РФ
Українська розвідка розкрила реальний стан комунальної катастрофи в РФ
Суд у США зобов'язав Meta та YouTube виплатити $6 млн за спричинення залежності у підлітка
Суд у США зобов'язав Meta та YouTube виплатити $6 млн за спричинення залежності у підлітка
Безпілотники другу ніч поспіль атакують Ленінградську область
Безпілотники другу ніч поспіль атакують Ленінградську область

Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Сьогодні, 14:17
Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції
Сьогодні, 11:07
В Україні подешевшав основний продукт з борщового набору: яка ціна нині
Сьогодні, 07:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 26 березня
Сьогодні, 05:59
Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Вчора, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Вчора, 12:55

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

