Стубб пояснив, що саме зупинило перемовини і що відбувається за лаштунками

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що переговори щодо завершення війни в Україні зайшли у глухий кут і наразі не просуваються вперед. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на фінського мовника VG.

Фінський президент пояснив паузу у тристоронніх переговорах кількома чинниками. За його словами, однією з причин може бути війна в Ірані, яка відволікає міжнародну увагу від подій в Україні.

«Це може бути пов'язане із війною в Ірані, яка відволікає увагу від війни в Україні. Але це також може бути призупинення переговорів, оскільки вони зайшли в глухий кут і не просуваються вперед», – сказав Стубб.

Американська сторона вже вичерпала можливості для просування переговорного процесу. Стубб підкреслив, що ключовим питанням залишається ситуація навколо територій Донбасу, і саме це блокує подальший прогрес.

Росія не демонструє готовності до завершення війни дипломатичним шляхом. «Але, на жаль, з війною в Ірані та рішенням американців послабити санкції на продаж російської нафти, справи йдуть не так, як нам би хотілося», – заявив президент Фінляндії.

Водночас Стубб зазначив, що роль Європи у підтримці України значно зросла за останній рік. Він наголосив, що за умов стагнації переговорів основним завданням має стати посилення тиску на Росію.

«Європа зараз перебуває у кращому становищі, ніж рік тому. Ми несемо відповідальність майже за всю економічну та військову підтримку України. Ми дозволили Україні виробляти більше військової техніки для потреб. А рік тому жодних переговорів не було", – додав він.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський відверто заявив про серйозні розбіжності у поглядах між Україною та Сполученими Штатами щодо реальних намірів Кремля. Поки Білий дім схиляється до віри у «миролюбність» диктатора, Київ бачить зовсім іншу картину.