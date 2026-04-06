Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія втратила частину нафтової інфраструктури в Новоросійську: подробиці

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Росія втратила частину нафтової інфраструктури в Новоросійську: подробиці
У Новоросійську уражено ключовий порт РФ
скріншот з відео

Після атаки дронів спалахнули причали для великих танкерів

У ніч на 6 квітня в Новоросійську Краснодарського краю РФ після атаки безпілотників спалахнула пожежа на інфраструктурі державної компанії «Транснефть», що обслуговує нафтові танкери. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За попередніми даними, вогонь охопив причальну зону нафтового терміналу в чорноморському порту. Йдеться про ділянку поблизу причалів №1, 1а та 2, які є ключовими точками для обробки великих обсягів нафти.

Зокрема, причал №1 здатен приймати танкери вантажопідйомністю до 250 тис. тонн, тоді як причал №2 розрахований на судна до 90 тис. тонн. Саме ці об’єкти відіграють важливу роль у експорті російської нафти через Чорне море.

За інформацією джерел «Главкома» в СБУ, удар по Новоросійську був частиною скоординованої операції Сил оборони України. Йдеться про ураження нафтоналивного терміналу «Шесхарис» – одного з найбільших комплексів перевалки нафтопродуктів на півдні РФ.

Росія втратила частину нафтової інфраструктури в Новоросійську: подробиці фото 1
фото: СБУ

За даними співрозмовників, безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ діяли спільно з підрозділами ГУР МОУ, Сил безпілотних систем, ССО та ДПСУ. У результаті атаки було пошкоджено шість із семи нафтоналивних стендерів, а також ключові елементи наземної інфраструктури – вузол трубопровідної системи та вузол обліку нафти. У місцях влучань спалахнули масштабні пожежі.

Росія втратила частину нафтової інфраструктури в Новоросійську: подробиці фото 2
фото: СБУ

У СБУ наголошують, що такі операції спрямовані на підрив економічного та логістичного потенціалу Росії. «СБУ послідовно працює над зниженням військового, економічного та логістичного потенціалу противника. Такі операції триватимуть і надалі, поки росія не припинить свою агресію проти України. Кожен подібний удар підриває здатність ворога фінансувати війну та забезпечувати свої війська ресурсами», – повідомило поінформоване джерело.

До слова, п’ять українських ударів по портах Приморськ і Усть-Луга в період із 23 до 29 березня призвели до втрати російськими нафтовими експортерами приблизно $970 млн доходів. Ці два порти забезпечують понад 40% морського експорту сирої нафти з Росії. Зокрема, у Приморську внаслідок атак було знищено нафту на суму близько $200 млн, повідомив західний чиновник із питань безпеки.

Теги: нафта росія ЗСУ дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua