Росія втратила частину нафтової інфраструктури в Новоросійську: подробиці

Після атаки дронів спалахнули причали для великих танкерів

У ніч на 6 квітня в Новоросійську Краснодарського краю РФ після атаки безпілотників спалахнула пожежа на інфраструктурі державної компанії «Транснефть», що обслуговує нафтові танкери. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Внаслідоу удару по нафтоналивному терміналі «Шесхарис» морського порту «Новоросійськ» у Краснодарському краї рф пошкоджено шість із семи нафтоналивних стендерів, через які здійснюється завантаження та розвантаження нафти з танкерів.



Спецопераці. здійснили безпілотники Центру… pic.twitter.com/RwZ0vnFKwV — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 6, 2026

За попередніми даними, вогонь охопив причальну зону нафтового терміналу в чорноморському порту. Йдеться про ділянку поблизу причалів №1, 1а та 2, які є ключовими точками для обробки великих обсягів нафти.

Зокрема, причал №1 здатен приймати танкери вантажопідйомністю до 250 тис. тонн, тоді як причал №2 розрахований на судна до 90 тис. тонн. Саме ці об’єкти відіграють важливу роль у експорті російської нафти через Чорне море.

За інформацією джерел «Главкома» в СБУ, удар по Новоросійську був частиною скоординованої операції Сил оборони України. Йдеться про ураження нафтоналивного терміналу «Шесхарис» – одного з найбільших комплексів перевалки нафтопродуктів на півдні РФ.

фото: СБУ

За даними співрозмовників, безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ діяли спільно з підрозділами ГУР МОУ, Сил безпілотних систем, ССО та ДПСУ. У результаті атаки було пошкоджено шість із семи нафтоналивних стендерів, а також ключові елементи наземної інфраструктури – вузол трубопровідної системи та вузол обліку нафти. У місцях влучань спалахнули масштабні пожежі.

фото: СБУ

У СБУ наголошують, що такі операції спрямовані на підрив економічного та логістичного потенціалу Росії. «СБУ послідовно працює над зниженням військового, економічного та логістичного потенціалу противника. Такі операції триватимуть і надалі, поки росія не припинить свою агресію проти України. Кожен подібний удар підриває здатність ворога фінансувати війну та забезпечувати свої війська ресурсами», – повідомило поінформоване джерело.

До слова, п’ять українських ударів по портах Приморськ і Усть-Луга в період із 23 до 29 березня призвели до втрати російськими нафтовими експортерами приблизно $970 млн доходів. Ці два порти забезпечують понад 40% морського експорту сирої нафти з Росії. Зокрема, у Приморську внаслідок атак було знищено нафту на суму близько $200 млн, повідомив західний чиновник із питань безпеки.