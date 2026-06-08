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Жіноча Ліга націй з волейболу б'є рекорди: які матчі відвідали найбільше вболівальників

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Жіноча Ліга націй з волейболу б'є рекорди: які матчі відвідали найбільше вболівальників
На стадіоні у Нанкіні панувала шалена атмосфера
фото: Volleyball World

Одразу два поєдинки першого тижня турніру продемонстрували вражаючі показники

Поточний розіграш жіночої Ліги націй з волейболу уже подарував уболівальникам унікальний день, адже 6 червня стало історичним завдяки великій кількості глядачів на трибунах матчів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Volleyball World.

Азійське шаленство в Нанкіні

Найбільше уваги отримав матч між збірними Китаю та Сербії. Господарки майданчика з перших хвилин повністю контролювали гру, продемонструвавши неймовірно потужну й збалансовану атаку. Китайські волейболістки впевнено розібралися з чинними чемпіонками світу в трьох сетах із повністю однаковим рахунком у кожній партії – 3:0 (25-21, 25-21, 25-21).

Головною зброєю азійської команди став якісний тиск на подачі та результативність трійки лідерок – Тан Сінь, Чжуан Юйшань та Ван Аоцянь, кожна з яких набрала по 14 очок. У сербок стільки ж пунктів на свій рахунок записали догравальниці Анжа Зубіч та Бранка Тіца.

Цей спортивний перформанс відбувався за неймовірної атмосфери на трибунах Nanjing Olympic Youth Sports Park Gymnasium, де зібралися 17 816 глядачів. Така цифра офіційно зафіксувала новий абсолютний рекорд відвідуваності в історії Ліги націй. Попередній світовий орієнтир тримався з червня 2025 року, коли поєдинок між збірними Туреччини та Бразилії в Стамбулі відвідали 17 034 фанати.

Північноамериканський бум у Квебеку

Паралельно ажіотаж охопив і Канаду. На арені Centre Videotron у Квебеку місцева жіноча збірна приймала національну команду Франції. Господарки майданчика невдало розпочали зустріч, поступившись у першій партії з рахунком 21-25. Проте канадкам удалося здійснити яскравий камбек: вони перехопили ініціативу та вирвали підсумкову перемогу в чотирьох сетах, вигравши наступні партії – 25-20, 25-19 та 28-26.

За цим запеклим протистоянням наживо спостерігали 10 500 уболівальників. Цей показник став новим історичним рекордом відвідуваності для матчів Ліги націй на території Північної Америки, доповнивши день неймовірних волейбольних досягнень на рівні з рекордом у Китаї.

Нагадаємо, що українські волейболістки здобули першу в історії перемогу в Лізі націй

Теги: волейбол рекорд Ліга націй

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