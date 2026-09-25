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Хокеїст юніорської збірної України Назар Степанюк був поранений внаслідок російського обстрілу

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Хокеїст юніорської збірної України Назар Степанюк був поранений внаслідок російського обстрілу
Минулого сезону Назар Стеапнюк захищав кольори «Сокол»
фото: пресслужба ФХУ

Хокеїст наразі перебуває у операційній

Хокеїст «Дніпра» та юнацької збірної України Назар Степанюк постраждав від російського обстрілу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Федерації хокею України.

Наразі 17-річний хокеїст перебуває у операційній. Більше про його стан здоров'я нічого не відомо.

За «Дніпро» Назар Степанюк дебютував у матчі Кубку України проти «Кременчука». У тй грі його команда посупилась з рахунком 2:9, проте йому вдалось відзнаичтись шайбою та асистом.

Вже  26 вересня «Одещина» та «Дніпро» проведуть матч-відкриття чемпіонату України з хокею.

До слова, батько російського хокеїста Андрєя Кузьменко загинув від нападу ведмедя.

До слова, у російського хокейного клубу «Академія хокею ім. Б. П. Михайлова» виникли серйозні проблеми з фінансуванням.

Нагадаємо, що американець Майк Веккьоне, який грає за російський хокейний клуб «Торпедо», поскаржився на атаки дронів.
 

 

Теги: хокей

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