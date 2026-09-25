Оприлюднео стартовий склад збірної України на поєдинок Ліги націй з Угорщиною

Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом

Оприлюднено стартовий склад збірно України на матч першого туру групового етапу Ліги націй з Угорщиною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Матч пройде у Будапешті на стадіоні «Пушкаш Арена». Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Ворота команди Мальдери захищатиме Дмитро Різник. Лівий фланг оборони за ватілаієм Миколенко, у центрі вийде пара Матвієнко-Забарний, справа гратиме Ілля Крупський.

У півзхисті вийдуть Володимир Бражко, Олег очеретько та Георгій Судаков.

Справа в атаці гратиме Віктор Циганков, лівий фланг закриє Данило Сікан, позиція центрального форварда за Владиславом Внаатом.

Календар матчів збірної України в Лізі націй 2026/27