Оприлюднео стартовий склад збірної України на поєдинок Ліги націй з Угорщиною
Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом
Оприлюднено стартовий склад збірно України на матч першого туру групового етапу Ліги націй з Угорщиною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.
Матч пройде у Будапешті на стадіоні «Пушкаш Арена». Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Ворота команди Мальдери захищатиме Дмитро Різник. Лівий фланг оборони за ватілаієм Миколенко, у центрі вийде пара Матвієнко-Забарний, справа гратиме Ілля Крупський.
У півзхисті вийдуть Володимир Бражко, Олег очеретько та Георгій Судаков.
Справа в атаці гратиме Віктор Циганков, лівий фланг закриє Данило Сікан, позиція центрального форварда за Владиславом Внаатом.
Календар матчів збірної України в Лізі націй 2026/27
- 25 вересня, Угорщина – Україна
- 28 вересня, Грузія – Україна
- 2 жовтня, Україна – Північна Ірландія
- 5 жовтня, Україна – Угорщина
- 14 листопада, Північна Ірландія – Україна
- 17 листопада, Україна – Грузія
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