Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Оприлюднео стартовий склад збірної України на поєдинок Ліги націй з Угорщиною

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
google social img telegram social img facebook social img
Оприлюднео стартовий склад збірної України на поєдинок Ліги націй з Угорщиною
Збірна України розпочинає шлях у Лізі націй
фото: пресслужба УАФ

Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом

Оприлюднено стартовий склад збірно України на матч першого туру групового етапу Ліги націй з Угорщиною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Матч пройде у Будапешті на стадіоні «Пушкаш Арена». Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Ворота команди Мальдери захищатиме Дмитро Різник. Лівий фланг оборони за ватілаієм Миколенко, у центрі вийде пара Матвієнко-Забарний, справа гратиме Ілля Крупський.

У півзхисті вийдуть Володимир Бражко, Олег очеретько та Георгій Судаков.

Справа в атаці гратиме Віктор Циганков, лівий фланг закриє Данило Сікан, позиція центрального форварда за Владиславом Внаатом.

Календар матчів збірної України в Лізі націй 2026/27

  • 25 вересня, Угорщина – Україна
  • 28 вересня, Грузія – Україна
  • 2 жовтня, Україна – Північна Ірландія
  • 5 жовтня, Україна – Угорщина
  • 14 листопада, Північна Ірландія – Україна
  • 17 листопада, Україна – Грузія
Теги: Ліга націй Збірна України НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Марта Костюк прокоментувала ймовірність появи прапорів Росії і Білорусі на матчах WTA
Марта Костюк прокоментувала ймовірність появи прапорів Росії і Білорусі на матчах WTA
Оприлюднео стартовий склад збірної України на поєдинок Ліги націй з Угорщиною
Оприлюднео стартовий склад збірної України на поєдинок Ліги націй з Угорщиною
Поєдинок Кубку Англії переграють через помилку арбітра
Поєдинок Кубку Англії переграють через помилку арбітра
Хокеїст юніорської збірної України Назар Степанюк був поранений внаслідок російського обстрілу
Хокеїст юніорської збірної України Назар Степанюк був поранений внаслідок російського обстрілу
У «Манчестер Сіті» прокоментували звинувачення у порушенні фінансових правил АПЛ
У «Манчестер Сіті» прокоментували звинувачення у порушенні фінансових правил АПЛ
Ксенія Кирильчук розповіла про своє повсякденне життя та скільки часу приділяє дзюдо
Ксенія Кирильчук розповіла про своє повсякденне життя та скільки часу приділяє дзюдо

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 вересня 2026
62K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
52K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua