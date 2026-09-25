Ксенія Кирильчук розповіла про своє повсякденне життя та скільки часу приділяє дзюдо

18-річна спортсменка є діючою срібною призеркою кадетських чемпіонатів світу та Європи

16-річна дзюдоїстка Ксенія Кирильчук під час спілкування з «Главкомом» розповіла про своє повсякденне життя та про те, скільки часу забирає спорт.

А скільки взагалі часу займає спорт у вашому повсякденному житті?

Дуже багато. У мене два тренування на день. Це ранкове тренування на татамі – приблизно півтори-дві години, та ввечері ще дві години на татамі. Плюс доопрацювання техніки. Або спочатку дві години в тренажерному залі, а потім тренування на татамі.

Зараз я тренуюся за таким графіком, але іноді він змінюється залежно від того, над чим саме потрібно працювати.

Чим ви займаєтеся у вільний від тренувань час?

Я навчаюся, займаюся звичайними справами. Із хобі – люблю займатися макіяжем. Раніше в мене було набагато більше занять. Наприклад, малювання. Але зараз на це взагалі немає часу, хіба що по неділях. Але я зовсім не шкодую про це.

У червні Кирильчук здобула срібло кадетського Чемпіонату Європи (вік спортсменів не перевищує 18 років). Наступним успішним турніром для Ксенії стала світова першість, де вона також здобула срібло у ваговій категорії до 52 кілограм. НОК визнав Ксенію найкращою молодою спортсменкою місяця.

До слова, бронзова призерка Олімпіади-2020, дворазова чемпіонка світу (2018, 2019 роки), триразова чемпіонка Європи (2017, 2019, 2024 роки українка Дар'я Білодід відновлює кар'єру.

Найтитулованіша дзюдоїстка в історії жіночого українського дзюдо заявлена для участі у відкритому континентальному Кубку у США. Змагання пройдуть 31 жовтня – 1 листопада на арені Alachua County Sports and Events Center у місті Гейнсвілл, штат Флорида.

Востаннє 25-річна українка виходила на татамі під час Олімпіади-2024 у Парижі, де в 1/8 фіналу поступилася майбутній бронзовій призерці Ігор Харуці Фунакубі з Японії.