У «Манчестер Сіті» прокоментували звинувачення у порушенні фінансових правил АПЛ

Позиція англійського клубу залишається незмінною

У «Манчестер Сіті» прокоментували інформацію про звинувачення у порушенні фінансових правил АПЛ. Про це повідомляє «Главком».

«Процес АПЛ все ще триває, і його значна частина ще має бути завершена. Він також відбувається в умовах суворої конфіденційності. Тому позиція «Манчестер Сіті» залишається незмінною та відповідає заяві клубу від лютого 2023 року.

Упродовж восьми років клуб сумлінно дотримувався належної процедури, виходячи з того, що керівництво та виконавчі органи АПЛ діятимуть як незалежний, неупереджений і справедливий регулятор, вільний від стороннього впливу», – йдеться у повідомленні.

За інформацією The Athletic, англійський куб визнано винним у 114 зі 115 порушень фінансових правил АПЛ. ПОки що невідомо, які санкції буде застосовано, проте містяни готують апеляцію.

Нагадаємо, що форвард «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зіркзе отримав екстрений виклик на матчі Ліги націй.