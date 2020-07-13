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    Покарання за расизм. 12-річному вболівальникові хочуть довічно заборонити відвідувати стадіон

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    Ображений 12-річною дитиною Вілфред Заа - Покарання за расизм. 12-річному вболівальникові хочуть довічно заборонити відвідувати стадіон
    Ображений 12-річною дитиною Вілфред Заа
    Світлина - Premier League

    Хлопчика заарештувала поліція

    Британські поліцейські заарештували 12-річного хлопчика, який відправляв расистські образи футболістові «Кристал Пелас» Вілфрідові Заа. Про це повідомляє ESPN.

    Дитина, яка проживає в передмісті Бірмінґема, писала івуарійцю в соціальних мережах напередодні матчу лондонців в рамках 35-го туру Англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) проти місцевої «Астон Вілли». Бірмінґемський клуб вже назвав дії вболівальника неприпустимими і пообіцяв винести стосовно затриманого довічну заборону на відвідування стадіону.

    Матч між «Крістал Пелас» і «Астон Віллою» відбувся у неділю, 12 липня. Зустріч завершилася перемогою бірмінґемців з рахунком 2:0.

    27-річний Заа в нинішньому сезоні провів 35 матчів в АПЛ. Гравець забив чотири м'ячі і зробив три гольові передачі.

    Нагадаємо, що нещодавно після складання ЗНО з історії України декілька випускників київської міської школи №90 записали та виклали в інтернет відео з образливими висловлюваннями на адресу кримських татар. Крім того, один зі школярів заявив, що «Крим — це Росія».

    расизм ФК «Астон Вілла» Вілфрід Заа ФК «Крістал Пелас»
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