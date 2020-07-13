Покарання за расизм. 12-річному вболівальникові хочуть довічно заборонити відвідувати стадіон



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Ображений 12-річною дитиною Вілфред Заа Світлина - Premier League

Хлопчика заарештувала поліція

Британські поліцейські заарештували 12-річного хлопчика, який відправляв расистські образи футболістові «Кристал Пелас» Вілфрідові Заа. Про це повідомляє ESPN.

Дитина, яка проживає в передмісті Бірмінґема, писала івуарійцю в соціальних мережах напередодні матчу лондонців в рамках 35-го туру Англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) проти місцевої «Астон Вілли». Бірмінґемський клуб вже назвав дії вболівальника неприпустимими і пообіцяв винести стосовно затриманого довічну заборону на відвідування стадіону.

Матч між «Крістал Пелас» і «Астон Віллою» відбувся у неділю, 12 липня. Зустріч завершилася перемогою бірмінґемців з рахунком 2:0.

27-річний Заа в нинішньому сезоні провів 35 матчів в АПЛ. Гравець забив чотири м'ячі і зробив три гольові передачі.

Нагадаємо, що нещодавно після складання ЗНО з історії України декілька випускників київської міської школи №90 записали та виклали в інтернет відео з образливими висловлюваннями на адресу кримських татар. Крім того, один зі школярів заявив, що «Крим — це Росія».