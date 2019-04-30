Поліція затримала чоловіка й жінку, причетних до публікації фото з тілом загиблого футболіста Сали



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Світлину зловмисники могли викрасти

Англійська поліція заарештувала двох осіб, які опублікували в твіттері фотографії тіла загиблого бразильського нападника Еміліано Сали.

Були затримані 48-річна жінка і 62-річний чоловік. Вони начебто могли вкрасти фотографії з комп'ютера працівників моргу.

«Поки немає жодних доказів того, що вони вкрали щось у морзі, а також немає ніяких доказів того, що хтось із членів моргу причетний до цього злочину», - йдеться в заяві поліції.

Обстеження тіла Сали було проведено 7 лютого в морзі в Дорсеті. А розслідування почалося 13 лютого, коли стало відомо про публікацію фото в твіттері.

Нагадаємо, що Еміліано Сала загинув 21 січня. Його літак розбився над Ла-Маншем. Форвард повинен був почати виступати за валлійський «Кардіфф», куди перейшов з французького «Нанта».

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