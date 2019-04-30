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    Поліція затримала чоловіка й жінку, причетних до публікації фото з тілом загиблого футболіста Сали

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    Смерть Еміліано сали не дає спокою мисливцям за сенсаціями - Поліція затримала чоловіка й жінку, причетних до публікації фото з тілом загиблого футболіста Сали
    Смерть Еміліано сали не дає спокою мисливцям за сенсаціями
    Eurosport

    Світлину зловмисники могли викрасти

    Англійська поліція заарештувала двох осіб, які опублікували в твіттері фотографії тіла загиблого бразильського нападника Еміліано Сали.

    Були затримані 48-річна жінка і 62-річний чоловік. Вони начебто могли вкрасти фотографії з комп'ютера працівників моргу.

    «Поки немає жодних доказів того, що вони вкрали щось у морзі, а також немає ніяких доказів того, що хтось із членів моргу причетний до цього злочину», - йдеться в заяві поліції.

    Обстеження тіла Сали було проведено 7 лютого в морзі в Дорсеті. А розслідування почалося 13 лютого, коли стало відомо про публікацію фото в твіттері.

    Нагадаємо, що Еміліано Сала загинув 21 січня. Його літак розбився над Ла-Маншем. Форвард повинен був почати виступати за валлійський «Кардіфф», куди перейшов з французького «Нанта».

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