Поліція затримала чоловіка й жінку, причетних до публікації фото з тілом загиблого футболіста Сали
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Розсилка
Світлину зловмисники могли викрасти
Англійська поліція заарештувала двох осіб, які опублікували в твіттері фотографії тіла загиблого бразильського нападника Еміліано Сали.
Були затримані 48-річна жінка і 62-річний чоловік. Вони начебто могли вкрасти фотографії з комп'ютера працівників моргу.
«Поки немає жодних доказів того, що вони вкрали щось у морзі, а також немає ніяких доказів того, що хтось із членів моргу причетний до цього злочину», - йдеться в заяві поліції.
Обстеження тіла Сали було проведено 7 лютого в морзі в Дорсеті. А розслідування почалося 13 лютого, коли стало відомо про публікацію фото в твіттері.
Нагадаємо, що Еміліано Сала загинув 21 січня. Його літак розбився над Ла-Маншем. Форвард повинен був почати виступати за валлійський «Кардіфф», куди перейшов з французького «Нанта».