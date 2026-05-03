Американська плавчиня Волш вчетверте встановила світовий рекорд на коронній дистанції

glavcom.ua
Гретхен Волш є однією з найбільших зірок американського плавання
фото: Reuters

Волш є королевою на 100-метрівці батерфляєм

Американська плавчиня Гретхен Волш втретє за рік оновила власний світовий рекорд на дистанції 100 метрів батерфляєм під час змагань у Форт-Лодердейлі, штат Флорида. Про це повідомляє «Главком».

Який час показала Волш?

23-річна спортсменка подолала дистанцію за 54,33 секунди, покращивши свій попередній показник на 0,17 секунди. Першу половину запливу Волш пропливла за 25,09 секунди, а на фініші випередила свою найближчу суперницю Реган Сміт на 1,85 секунди.

Завдяки цьому досягненню Гретхен Волш зміцнила свій історичний статус у цій дисципліні. Вона стала першою жінкою, яка подолала бар'єр у 55 секунд, що вперше їй вдалося на цих же змаганнях рік тому з результатом 54,60 секунди. Наразі американка володіє 13 найкращими результатами в історії стометрівки на довгій воді, п'ять із яких вона встановила протягом 2026 року. До того ж, її перевага над колишньою світовою рекордсменкою Сарою Шестрем, чий найкращий час становить 55,48 секунди, тепер складає 1,15 секунди.

Реакція спортсменки

Сама Волш зазначила, що не готувалася до цих змагань спеціально для встановлення рекорду, продовжуючи інтенсивні силові тренування напередодні запливу. Вона підкреслила, що відчула можливість рекорду вже під час розминки, а підтримка глядачів допомогла їй зберегти швидкість на другій половині дистанції. Гретхен Волш є чотириразовою призеркою Олімпійських ігор 2024 року та багаторазовою чемпіонкою світу, яка загалом доклалася до встановлення світових рекордів у дев'яти різних дисциплінах.

Нагадаємо, що Ямайка побила світовий рекорд в новій легкоатлетичній естафеті під час світової першості. Квартет у складі Аккіма Блейка, Тіни Клейтон, Кадріана Голдсона та Тії Клейтон став першим в історії, кому вдалося подолати бар'єр у 40 секунд, зафіксувавши результат 39,99 секунди.

