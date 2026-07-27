Полозюк прокоментувала історичну медаль України на Чемпіонаті світу з фехтування

Аліна Полозюк: Для мене ця бронзова медаль – дещо неочікувана

Українська фехтувальниця Аліна Полозюк прокоментувала бронзову медаль у жіночій рапірі на Чемпіонаті світу 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

24-річна Полозюк виборола історичну для України нагороду чемпіонату світу. Вона стала першою призеркою світової першості серед українських фехтувальниць у жіночій рапірі.

«Для мене ця бронзова медаль – дещо неочікувана, але така бажана. Я не переставала вірити в себе, але більше за всіх у мене вірила тренерка (Лариса Павленко – «Главком»), яка казала мені, що нам це вдасться, протягом усього мого спортивного життя, кар'єри, моїх тренувань. Вона завжди це казала, тому я також продовжувала в це вірити, тренуватися та йти до своєї мети».

Бій за вісімку (проти Аделін Сенік з Молдови – 10:9 – «Главком») був дуже складний. Дуже впевнено повела, але в один момент потім відпустила – якось розгубилася і не знала, що робити. Але все одно на пріоритеті змогла втриматися й завдати свій переможний укол. Напевно, цей бій для мене був найважливіший та найважчий.

Взагалі виступ свій вважаю дуже вдалим. Бій за вихід у четвірку (проти лідерки світового рейтингу Мартіну Батіні – 15:9 – «Главком») був дійсно неймовірний та пройшов за нашим планом – все, як ми планували: тиснути з перших секунд, взяти ініціативу на себе. Все вдалося.

Олімпійська чемпіонка Аріанна Ерріго – дійсно дуже титулована спортсменка, і вона не дала мені шансів нав'язати своє фехтування (Полозюк поступилася 9:15 – «Главком»). Але я все ж до останнього намагалася щось зробити, пробувала щось з того, що задумувала. Тому проведемо роботу над помилками і, сподіваюся, наступного разу переможемо. А можливо, і за декілька днів уже в наших командних змаганнях», – розповіла Полозюк.

Полозюк також виступить й у командній рапірі. Українські фехтувальниці торік стали бронзовими призерками турніру у цій дисципліні. Змагання пройдуть в останній день чемпіонату світу – в четвер, 30 липня.

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