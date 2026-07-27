Колишній захисник «Шахтаря» несподівано очолив юнацьку команду «Динамо»

Сергій Попов очолив динамівську команду U-16

Колишній захисник «Шахтаря» та збірної України Сергій Попов став новим головним тренером юнацької команди київського «Динамо» U-16. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт «Динамоманія».

Сьогодні відбулося офіційне представлення 53-річного спеціаліста на новій посаді. Новий наставник «Динамо» U-16 має значний досвід роботи з молодими футболістами. Раніше він очолював збірні України різних вікових категорій – U-16, U-17, U-18, U-19 та U-20.

Також Сергій Попов працював у тренерських штабах низки клубів. Він був асистентом головного тренера в «Металісті», «Зорі», «Ворсклі» та «Металісті 1925». Останнім часом фахівець працював у Киргизстані, де тренував клуби «Алга» та «Мурас Юнайтед».

Нагадаємо, київське «Динамо» оголосило про продовження співпраці з нападником збірної України Матвієм Пономаренком. 19-річний форвард підписав із «біло-синіми» нову довгострокову угоду. Контракт футболіста з київським клубом розрахований на п'ять років.

Український нападник є вихованцем «Динамо» і перебуває у структурі клубу з 2013 року. На юніорському рівні Матвій став найкращим бомбардиром в історії національного чемпіонату U-19.

За головну команду «Динамо» Пономаренко дебютував 3 листопада 2023 року в матчі 13-го туру УПЛ проти «Шахтаря». А сезон 2025/26 став для форварда проривним: він став найкращим бомбардиром УПЛ, а також отримав дебютний виклик до лав національної збірної України. Зокрема у матчі плейоф відбору на ЧС-2026 проти Швеції Пономаренко відзначився дебютним голом. Загалом Пономаренко відіграв за основну команду «Динамо» 38 матчів в усіх турнірах. За цей час 20-річний футболіст забив 18 голів та віддав один асист.