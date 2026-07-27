ЄС зняв заборону на імпорт соболиного хутра з Росії

Італія та Греція наполягали на скасуванні заборони

Європейський Союз скасував обмеження на імпорт сировини російського соболя, яке було запроваджене у квітні в межах санкційних пакетів проти Москви. Повернення дозволу на закупівлю шкур було узгоджено в новому пакеті санкцій після тривалих консультацій та лобіювання з боку окремих країн-членів, повідомляє «Главком» з посиланням на Euractiv.

Виняток зробили через критичну залежність європейських виробників від російських поставок. Як зазначають у Європейській комісії, Росія фактично домінує на світовому ринку соболя, тому знайти альтернативні джерела сировини для європейських будинків моди виявилося майже неможливо. Головними ініціаторами зняття заборони виступили Італія та Греція, де зосереджені основні потужності з обробки та пошиття хутряних виробів у блоці.

«Очевидно, що їх дуже важко дістати деінде», – зазначив високопоставлений чиновник ЄС.

Водночас у Євросоюзі залишається чинною заборона на імпорт і експорт готових хутряних виробів, прийнята ще у 2022 році разом з іншими обмеженнями щодо товарів розкоші. Таким чином, компанії з ЄС зможуть купувати виключно необроблені соболині шкури для подальшого виробництва на власних потужностях.

Це рішення ухвалено на тлі внутрішніх дискусій усередині ЄС щодо майбутнього власного хутряного тваринництва. Попри успішну петицію громадян із вимогою повністю заборонити хутряні ферми та торгівлю хутром у блоці, Брюссель поки схиляється до посилення вимог до утримання тварин, а не до повної заборони цієї галузі.

Лише в кількох країнах ЄС, зокрема в Іспанії, Греції, Угорщині, Фінляндії та Польщі, досі діють хутрові ферми, хоча Польща вже ухвалила законодавство про поступове припинення діяльності цієї галузі в найближчі роки.

Як повідомляв "Главком", 23 липня Європейський Союз затвердив 21-й пакет санкцій проти Росії у відповідь на її агресію проти України. Нові обмеження спрямовані на фінансовий сектор, енергетику, військово-промисловий комплекс, тіньовий флот та схеми обходу санкцій.

До нового пакета увійшли 218 нових санкцій, з яких 48 – проти фізичних осіб і 170 – проти юридичних.