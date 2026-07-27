ФІФА назвала найкращий гол Чемпіонату світу 2026

Кривдник національної команди Аргентини отримав визнання

Оборонець збірної Кабо-Верде Сідні Кабрал визнаний автором найкращого забитого м'яча на Чемпіонаті світу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт ФІФА.

Свій гол острів'янин оформив у рамках 1/16 фіналу. Кабо-Верде протистояло збірній Аргентини. Основний час завершився внічию (1:1), а на старті овертайму Лісандро Мартінес знову вивів аргентинців уперед.

Далі до справи взявся Кабрал. Він отримав м'яч на лівому фланзі, на вході в штрафний прибрав оборонця і правою майстерно поклав у дальній кут воріт. Утім, останнє слово в поєдинку було за Аргентиною – «альбісеселесте» таки дотиснули збірну Кабо-Верде (3:2).

Кабрал у голосуванні обійшов узбецького форварда Елдора Шомуродова та нападника збірної Гаїті Вільсона Ізідора. Також на приз претендували француз Кіліан Мбаппе, аргентинський нападник Ліонель Мессі, хавбек збірної Англії Джуд Беллінгем та іспанський форвард Ферран Торрес.

A goal that captured your hearts. 💙⚽️



Sidny Lopes Cabral is your Hyundai GOTT Round of 32 winner and advances to the final vote.#FIFAWorldCup #Hyundai #HyundaiGOTT2026 #GoalOfTheTournament @Hyundai_Global pic.twitter.com/3cEDG0zwWw — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 6, 2026

Вирішальні матчі ЧС-2026

Два поєдинки відбулися у вихідні. Спершу французи розписали фестивальний матч за третє місце з англійськими футболістами. Гору взяли «Три леви» (6:4), а фланговий нападник команди Томаса Тухеля Букайо Сака оформив хет-трик.

Натомість долю титулу вирішив один забитий м'яч. Збірна Аргентини витримала тиск іспанців в основний час. Однак, в овертаймі нападник Ферран Торрес приніс Іспанії другий планетарний трофей в історії.

Матч за третє місце Чемпіонату світу 2026:

Франція – Англія – 4:6

Фінал Чемпіонату світу 2026:

Іспанія – Аргентина – 1:0

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.