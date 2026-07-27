Снігур стала 13-ю українкою, яка потрапила до топ-50 рейтингу WTA

Дарія встановила кар'єрний рекорд, піднявшись на 43-тє місце

Дарія Снігур стала 13-ю українською тенісисткою, яка дебютувала у топ-50 рейтингу найкращих тенісисток світу від Жіночої тенісної асоціації (WTA). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт ВТУ.

В оновленій редакції рейтингу WTA Снігур встановила кар’єрний рекорд, піднявшись на 43-тє місце. До топ-50 рейтингу WTA входили українки Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Даяна Ястремська, Альона Бондаренко, Марта Костюк, Наталія Медведєва, Ангеліна Калініна, Катерина Володько (Бондаренко), Юлія Вакуленко, Олена Татаркова, Олександра Олійникова та Марія Коритцева.

Також Снігур стала четвертою українкою, після Світоліної, Татаркової та Коритцевої, яка дебютувала у топ-100 та у топ-50 протягом одного сезону. До топ-100 найсильніших Дарія вперше потрапила наприкінці березня 2026 року.

Наразі Снігур – третя ракетка України. Вище Дарії в рейтингу WTA розташувалися Світоліна (10-те місце) та Костюк (11-те).

Нагадаємо, минулого тижня Снігур вийшла у фінал турніру WTA 250 у Празі, де поступилася австрійці Ліллі Таггер. Снігур уперше в кар'єрі вийшла до фіналу турніру WTA 250. У півфіналі у чеській Празі українка в двох сетах здолала місцеву тенісистку Терезу Валентову.

До слова, українська тенісистка Марта Костюк знялася з DC Open у Вашингтоні. Кольори України в американській столиці Костюк повинна була захищати разом із Еліною Світоліною. Однак, тепер там виступатиме лише перша ракетка України. Вона матиме перший номер посіву.

Натомість Костюк зосередиться на інших турнірах підготовки до останнього мейджора року. Перед US Open українка виступить в канадському Торонто та американському Цинциннаті. Перший турнір розпочнеться 2 серпня, а другий – 13 серпня.