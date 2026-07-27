Головна Новини
search button user button menu button

Зеленський прибув з візитом до Великої Британії

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський прибув з візитом до Великої Британії
Ключові питання зустрічі – ППО, безпека на морі та спільні оборонні виробництва
Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Президент планує зустрітися з новим прем’єром та учасниками навчань Sea Breeze

Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії, повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«У плані – зустрічі з прем’єр-міністром Енді Бернемом, також із нашими воїнами, які зараз перебувають у Британії та, зокрема, брали участь у навчаннях Sea Breeze», – розповів президент.

Він наголосив, що за роки повномасштабної війни Україна та Велика Британія побудували найміцніші відносини за всю історію співпраці країнами.

«Ключовий пріоритет – ППО, безпека на морі та спільні оборонні виробництва, наша співпраця, яка посилює обидві країни. Цінуємо, що завжди можемо розраховувати на принципові рішення, лідерство й підтримку Британії. Працюватимемо й надалі, щоб іще більше зміцнювати наше партнерство та посилювати безпеку наших держав», – резюмував Зеленський.

Як повідомляв «Главком» раніше, очікується, що в ході візиту Зеленського прем’єр-міністр Великої Британії оголосить про передачу Україні прав інтелектуальної власності на новітню систему радіоелектронної боротьби Stone Cloak.

Нагадаємо, Велика Британія та Німеччина розпочали спільну розробку високоточної далекобійної ракети з дальністю ураження близько 2 тис. кілометрів, яка має стати одним із ключових елементів європейського стримування Росії. Проєкт реалізують у межах програми Deep Precision Strike, а завершити його планують до 2034 року. Нова ракета стане частиною ширшого оборонного партнерства Лондона й Берліна, що передбачає спільні розробки озброєння та військової техніки.

Читайте також:

Теги: Велика Британія Володимир Зеленський Енді Бернем

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ШІ-акторка Тіллі Норвуд стане головною героїнею фільму
Вперше в історії кіноіндустрії: Британія зніме повнометражний фільм із ШІ-акторкою
7 липня, 12:59
Зеленський пропонував Федорову залишитися в команді на посаді радника президента, однак він відмовився
Федоров розкрив, яку посаду йому запропонував Зеленський після відставки
16 липня, 12:48
На тлі війни в Україні Москва може вдатися до нових кроків для загострення ситуації, зокрема щодо країн Балтії
Путін готує напад на країни Балтії: польська розвідка назвала можливі сценарії
28 червня, 17:59
У Парижі відбудеться зустріч «Коаліції охочих»
У Парижі збирається «Коаліція охочих»: яких рішень чекає Україна
13 липня, 05:29
Володимир Зеленський та Кір Стармер пройшли вздовж стіни пам’яті біля Михайлівського собору
У Києві Стармер та Зеленський вшанували пам’ять загиблих воїнів
16 липня, 13:40
Зустріч Марка Рютте та Михайла Федорова
Генсек НАТО оцінив заміну міністра оборони України
16 липня, 21:55
Володимир Зеленський із Дональдом Туском у Варшаві, січень 2025 р.
Нардеп-історик пояснив, як Зеленський вивів з-під удару Дональда Туска
20 липня, 17:57
Ексміністр економіки координуватиме економічний напрямок в Офісі президента
Зеленський знайшов нову посаду для ексміністра економіки Соболева
17 липня, 21:40
Президент підписав два укази
Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації
24 липня, 12:24

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 липня 2026
131K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
130K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
114K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
108K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого

Новини

Зеленський прибув з візитом до Великої Британії
Сьогодні, 15:02
Від Харкова до Полтави знищено всі АЗС: депутат облради звернувся до водіїв
Сьогодні, 11:51
ЄС зняв заборону на імпорт соболиного хутра з Росії
Сьогодні, 10:26
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 07:41
У Дніпрі після атаки РФ виникла пожежа, пошкоджено будинки та автівки
Сьогодні, 06:59
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 07:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua