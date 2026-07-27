Зеленський прибув з візитом до Великої Британії

Президент планує зустрітися з новим прем’єром та учасниками навчань Sea Breeze

Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії, повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«У плані – зустрічі з прем’єр-міністром Енді Бернемом, також із нашими воїнами, які зараз перебувають у Британії та, зокрема, брали участь у навчаннях Sea Breeze», – розповів президент.

Він наголосив, що за роки повномасштабної війни Україна та Велика Британія побудували найміцніші відносини за всю історію співпраці країнами.

«Ключовий пріоритет – ППО, безпека на морі та спільні оборонні виробництва, наша співпраця, яка посилює обидві країни. Цінуємо, що завжди можемо розраховувати на принципові рішення, лідерство й підтримку Британії. Працюватимемо й надалі, щоб іще більше зміцнювати наше партнерство та посилювати безпеку наших держав», – резюмував Зеленський.

🇺🇦🇬🇧 Зеленський прибув до Великої Британії



💬 У плані – зустрічі з прем’єр-міністром Енді Бернемом, також із нашими воїнами, які зараз перебувають у Британії та, зокрема, брали участь у навчаннях Sea Breeze.



Ключовий пріоритет – ППО, безпека на морі та спільні оборонні… pic.twitter.com/pOhzbAFLpl — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 27, 2026

Як повідомляв «Главком» раніше, очікується, що в ході візиту Зеленського прем’єр-міністр Великої Британії оголосить про передачу Україні прав інтелектуальної власності на новітню систему радіоелектронної боротьби Stone Cloak.

Нагадаємо, Велика Британія та Німеччина розпочали спільну розробку високоточної далекобійної ракети з дальністю ураження близько 2 тис. кілометрів, яка має стати одним із ключових елементів європейського стримування Росії. Проєкт реалізують у межах програми Deep Precision Strike, а завершити його планують до 2034 року. Нова ракета стане частиною ширшого оборонного партнерства Лондона й Берліна, що передбачає спільні розробки озброєння та військової техніки.