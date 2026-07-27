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Рапіристка Полозюк здобула історичну нагороду Чемпіонату світу з фехтування

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Рапіристка Полозюк здобула історичну нагороду Чемпіонату світу з фехтування
Полозюк переписала історію української рапіри
фото: Федерація фехтування України

В 1/4 фіналу світової першості Полозюк перемогла першого номера світового рейтингу італійку Батіні

Українська Аліна Полозюк сьогодні, 27 липня, здобула нагороду Чемпіонату світу з фехтування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UkrSportBase.

У Гонконгу триває заключний день особистих першостей Чемпіонату світу.

Чудово виступити змогла Аліна Полозюк, яка розпочала день з двох розгромних перемог: проти призерки Чемпіонату Європи 2026 іспанки Марії Маріно (15:6) і призерки азійських першостей китаянки Цянцян Хуан(15:5).

В 1/8 Аліна провела непростий бій з надією молдовського фехтування Аделіне Сеніч. Маючи перевагу на початку, українка все ж дозволила суперниці зрівнятися з нею у рахунку. Для визначення переможниці довелося застосувати додаткову хвилину, де перемогу здобула Полозюк (10:9).

За першу в історії медаль Чемпіонату світу для української жіночої рапіри Полозюк боролася проти першого номера світового рейтингу, віцечемпіонки світу 2014 італійки Мартіни Батіні.

Українська рапіристка дуже впевнено розпочала матч, вигравши дев'ять поспіль фраз (9:0). Хоча після того суперниця намагалася наздогнати, зупинити Полозюк їй не вдалося. У підсумку бій завершився з рахунком 15:9 на користь українки.

Аліна Полозюк таким чином гарантувала собі медаль Чемпіонату світу, що ніколи не вдавалося жодній українській рапіристці до того.

У півфіналі Полозюк фехтуватиме з легендарною італійкою Аріанною Ерріго. Матч відбудеться о 13:25 за київським часом.

Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.

У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.

Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:

  • Італія – Китай
  • Україна – Бельгія
  • Казахстан – Іспанія
  • Чехія – Велика Британія

Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.

Теги: спорт Фехтування Аліна Полозюк

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