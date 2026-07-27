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Від Харкова до Полтави знищено всі АЗС: депутат облради звернувся до водіїв

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Від Харкова до Полтави знищено всі АЗС: депутат облради звернувся до водіїв
Удар по АЗС у Запоріжжю. Липень, 2026 року
скриншот з відео покращений за допомогою ШІ

Скорик закликав водіїв, які планують поїздку цією ділянкою дороги, заздалегідь подбати про достатній запас пального

Усі автозаправні станції на ділянці траси від Харкова до Полтави знищені внаслідок російських атак. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву депутата Харківської обласної ради Олександра Скорика в ефірі «Еспресо».

За словами Скорика, російські війська продовжують атакувати автозаправні станції на Харківщині, через що ситуація постійно погіршується. «На сьогодні всі АЗС на трасі Харків – Київ, а саме на ділянці від Харкова до Полтави, повністю знищені: і в селищі Валки, і в місті Чутове, і далі дорогою до Полтави», – сказав депутат.

Він додав, що останню автозаправну станцію, яка ще працювала на цьому напрямку, в селищі Валки російські війська знищили 26 липня. Скорик закликав водіїв, які планують поїздку цією ділянкою дороги, заздалегідь подбати про достатній запас пального.

Також депутат зазначив, що, за його словами, від початку повномасштабної війни в Україні було знищено понад 200 автозаправних станцій, із них понад 80 – у Харкові та Харківській області. Водночас він наголосив, що дефіциту пального в країні немає.

«В Україні знищено понад 200 автозаправних станцій, із них понад 80 – у Харкові та Харківській області. Але жодної кризи немає», – заявив Скорик.

Нагадаємо, у ніч проти 25 липня російські війська атакували Полтавський район ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено дві автозаправні станції та будівлю пожежно-рятувального підрозділу. 

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Теги: Харків АЗС Полтава

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