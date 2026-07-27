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Капітан «Руху» офіційно залишив клуб і шукатиме нову команду

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Капітан «Руху» офіційно залишив клуб і шукатиме нову команду
Денис Підгурський залишив «Рух» як вільний агент
фото: ФК Рух

Денис Підгурський провів у клубі п’ять років

Львівський клуб «Рух» офіційно повідомив про відхід 23-річного півзахисника та капітана команди Дениса Підгурського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт львівського клубу.

Сторони припинили співпрацю, а Денис отримам статус вільного агента. Вірогідно, капітан пішов з команди, оскільки новий сезон «Рух» розпочне в Другій лізі. За неофіційною інформацією, наступним клубом Підгурського може стати «Кривбас».

Гравцем «Руха» півзахисник став у 2021 році, покинувши «Карпати». За цей час Денис відіграв 87 матчів, забив три м'ячі та віддав одну результативну передачу.

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Публикация от ФК Рух Львів (@fc.ruh.lviv)

Раніше «Рух» розпрощався за обопільною згодою сторін із Костянтином Квасом, Назаром Касардою, Максимом Бойком, Остапом Притулою та Бекназом Алмазбеков. Команду залишили Юрій Копина, Олексій Товарницький, Денис Слюсар та Василь Руніч, у яких закінчився термін дії контрактів. Також захисники Андрій Кітела та Віталій Роман, півзахисник Таллес Бренер перейшли в ЛНЗ.

«Рух» завершив сезон в УПЛ на 14-му місці, потрапивши до зони перехідних матчів. Проте клуб відмовився від участі і з нового сезону він гратиме у Групі А Другої ліги.

Нагадаємо, раніше львівський «Рух» офіційно оголосив про відхід Івана Федика з посади головного тренера. Клуб і тренер оголосили про припинення співпраці. Разом із 38-річним наставником, «Рух» залишив також його тренерський штаб разом із Валентином Слюсарем, Ярославом Мартинюком та Андрієм Ковтуном.

Федик очолив «Рух» влітку минулого року. Раніше він вже тренував львів’ян із 2020 по 2021 рік. Саме під його керівництвом «Рух» уперше у своїй історії оформив вихід в УПЛ.

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