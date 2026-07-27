Забарний повернувся до тренувань з ПСЖ

Українець розпочав роботу у загальній групі

Український захисник «Парі Сен-Жермен» Ілля Забарний повернувся до тренувань разом із основною командою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ПСЖ.

У понеділок, 27 липня, частина футболістів ПСЖ повернулася до столиці Франції зі своїх відпусток та розпочала роботу на тренувальній базі клубу перед стартом сезону 2026/27. Серед тих, хто відновив тренування, був і українець Забарний.

Нагадаємо, французький ПСЖ запропонував «Ліверпулю» одразу трьох футболістів. Зокрема, і українського захисника Іллю Забарного. До списку гравців, яких ПСЖ пропонував мерсисайдцям, увійшли півзахисник Варрен Заїр-Емері, а також два центральні захисники – Ілля Забарний та Лукас Бералдо.

Щодо Забарного, то йшлося про варіант оренди з обов’язковим викупом, але в «Ліверпулі» також розглядають інші варіанти підсилення захисту в АПЛ. Втім, після призначення Андоні Іраоли новим головним тренером «червоних», шанси Забарного повернутися в АПЛ зросли. Саме під керівництвом Іраоли українець грав у «Борнмуті».

Інтерес до Заїр-Емері з боку «Ліверпуля» вже виникав кілька місяців тому, однак наразі пріоритетом клубу може бути підписання Алекса Скотта. У випадку з Бералдо, спортивний директор «Ліверпуля» Річард Хьюз уже проводив зустріч із представниками гравця, однак поки невідомо, чи перейшли сторони до переговорів.

До слова, нападник Рандаль Коло Муані за крок від переходу в туринський «Ювентус» із французького «Парі Сен-Жермен». Переможець Ліги чемпіонів відхилив першу пропозицію «Юве» в розмірі 30 млн євро. Натомість ПСЖ повісив на француза цінник на понад 45 млн євро. Тоді гендиректор «б'янконері» Джованні Карневалі публічно заявив, що парижанам доведеться піти на поступки задля угоди.

Тепер сторони наблизилися до трансферу. Найімовірніше, «Ювентус» віддасть за Коло Муані трохи більше 40 млн із бонусами. Сторони планують закрити перехід нападника до кінця липня.