Помер колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Мінтер



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мінтер в одному із своїх професійних боїв Світлина - thetimes.co.uk

В активі Мінтера 23 перемоги нокаутом

Легенда британського боксу Алан Мінтер помер у віці 69 років після тривалої боротьби з раком.

Мінтер гарантовано отримає почесне місце в історії британського боксу, тому що ставав абсолютним чемпіоном світу в середній вазі і однією із зірок спорту часів періоду 1980-х років.

«Папа дуже пишався тим, що є безперечним чемпіоном світу, і я завжди дуже пишався, коли був з ним, щоб побачити, наскільки він популярний серед людей через довгий час після того, як вийшов на пенсію», - сказав його син Росс.

Мінтер став чемпіоном світу в середній вазі (володів титулами WBC, WBA, EBU), коли переміг Віто Антуофермо в Лас-Вегасі в березні 1980 року. Загалом на професійному рингу Мінтер провів 49 боїв. У них він здобув 39 перемог (23 з них нокаутом) і зазнав дев'ять поразок. Ще один поєдинок був визнаний нічийним.

Джерело: The Sun