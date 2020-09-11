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    Помер колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Мінтер

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    Мінтер в одному із своїх професійних боїв&nbsp; - Помер колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Мінтер
    Мінтер в одному із своїх професійних боїв 
    Світлина - thetimes.co.uk

    В активі Мінтера 23 перемоги нокаутом

    Легенда британського боксу Алан Мінтер помер у віці 69 років після тривалої боротьби з раком.

    Мінтер гарантовано отримає почесне місце в історії британського боксу, тому що ставав абсолютним чемпіоном світу в середній вазі і однією із зірок спорту часів періоду 1980-х років.

    «Папа дуже пишався тим, що є безперечним чемпіоном світу, і я завжди дуже пишався, коли був з ним, щоб побачити, наскільки він популярний серед людей через довгий час після того, як вийшов на пенсію», - сказав його син Росс.

    Мінтер став чемпіоном світу в середній вазі (володів титулами WBC, WBA, EBU), коли переміг Віто Антуофермо в Лас-Вегасі в березні 1980 року. Загалом на професійному рингу Мінтер провів 49 боїв. У них він здобув 39 перемог (23 з них нокаутом) і зазнав дев'ять поразок. Ще один поєдинок був визнаний нічийним.

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    Джерело: The Sun

    бокс WBC WBA
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