36-річний український екс-чемпіон світу: збираюся ще мінімум 2-3 роки виходити в ринг



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Постол за кілька днів до проведення бою з Раміресом Facebook Постола

Постол має амбіційні плани на кінцівку професійної кар’єри боксера

Український боксер першої напівсередньої ваги Віктор Постол (31-2, 12 КО) не збирається найближчим часом завершувати професійну кар’єру.

Уродженець Броварів розраховує виходити в ринг ще як мінімум два роки. Також 36-річний українець хоче знову стати чемпіоном.

«Коли я захочу закінчити з боксом, усім це скажу. Я збираюся ще мінімум 2-3 роки виходити в ринг, представляти Україну. Хочу знову стати чемпіоном світу. Розумію, що буде складно, але прагну цього, - зауважив Постол. – «Перехід у наступну категорію є в моїх планах, бо я багато «ганяю» ваги, скидаю до 10 кілограм перед боєм. Якщо буде хороша пропозиція в 66 кілограмах, то перейду і боксуватиму там. Хочу боксувати з топовими суперниками. У напівсередній вазі є класні боксери. Хочеться реваншу з Теренсом Кроуфордом».

Постол поділився й планами після завершення кар'єри боксера. Він збирається передавати свої боксерські знання своїм синам та іншим учням.

Нагадаємо, що наприкінці серпня Постол поступився американцеві Хосе Раміресу за очками в бою за чемпіонські пояси за версіями WBC й WBO. 36-річний боксер володів титулом WBC у 2015 і 2016 роках.

Джерело: Суспільне