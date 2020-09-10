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    36-річний український екс-чемпіон світу: збираюся ще мінімум 2-3 роки виходити в ринг

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    Постол за кілька днів до проведення бою з Раміресом&nbsp; - 36-річний український екс-чемпіон світу: збираюся ще мінімум 2-3 роки виходити в ринг
    Постол за кілька днів до проведення бою з Раміресом 
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    Постол має амбіційні плани на кінцівку професійної кар’єри боксера

    Український боксер першої напівсередньої ваги Віктор Постол (31-2, 12 КО) не збирається найближчим часом завершувати професійну кар’єру.

    Уродженець Броварів розраховує виходити в ринг ще як мінімум два роки. Також 36-річний українець хоче знову стати чемпіоном.

    «Коли я захочу закінчити з боксом, усім це скажу. Я збираюся ще мінімум 2-3 роки виходити в ринг, представляти Україну. Хочу знову стати чемпіоном світу. Розумію, що буде складно, але прагну цього, - зауважив Постол. – «Перехід у наступну категорію є в моїх планах, бо я багато «ганяю» ваги, скидаю до 10 кілограм перед боєм. Якщо буде хороша пропозиція в 66 кілограмах, то перейду і боксуватиму там. Хочу боксувати з топовими суперниками. У напівсередній вазі є класні боксери. Хочеться реваншу з Теренсом Кроуфордом».

    Постол поділився й планами після завершення кар'єри боксера. Він збирається передавати свої боксерські знання своїм синам та іншим учням.

    Нагадаємо, що наприкінці серпня Постол поступився американцеві Хосе Раміресу за очками в бою за чемпіонські пояси за версіями WBC й WBO. 36-річний боксер володів титулом WBC у 2015 і 2016 роках.

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    Джерело: Суспільне

    Віктор Постол Теренс Кроуфорд WBC WBO Хосе Рамірес
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