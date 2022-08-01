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Помер найтитулованіший гравець в історії НБА

Дзвенислава Карплюк
Сьогодні, 04:55 glavcom.ua
Помер найтитулованіший гравець в історії НБА
Пішов з життя найтитулованіший баскетболіст в історії НБА
фото: Associated Press

У віці 88 років помер легендарний гравець Національної баскетбольної асоціації (НБА) Білл Расселл

Пішов з життя американський професійний баскетболіст і найтитулованіший гравець в історії Національної баскетбольної асоціації Білл Расселл. Про це повідомила сім'я знаменитого гравця у його перевіреному обліковому записі в Twitter.

У дописі йдеться, що Білл Рассел помер «мирно», у своєму домі та у присутності своєї дружини Жаннін.

Расселл провів у НБА 13 сезонів. Він виступав лише за одну команду — «Бостон Селтікс» у майці під номером 6. Саме з бостонською командою він встановив рекорд, вигравши 11 чемпіонських титулів, при цьому - 9 сезонів поспіль.

Помер найтитулованіший гравець в історії НБА фото 1

Його визнавали найкращим гравцем сезону в Національній баскетбольній асоціації щонайменше п’ятеро разів. Рассел брав участь у матчі всіх зірок 12 разів.

Також Рассел став першим темношкірим головним тренером в НБА, який привів свою команду до перемоги. 

Теги: США НБА

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