Однорукий баскетболіст буде грати у першому дивізіоні NCAA (відео)
Еммануелю Ханселу ампутували ліву руку у віці 6 років після того, як на нього впала шлакоблочна стіна
Однорукий захисник Хансел Еммануель із Домінікани виступатиме у першому дивізіоні NCAA.
Енмануель збирається грати у баскетбол у коледжі Нортвестерн Стейт. Також він мав пропозиції від Мемфіса, Теннессі Стейт і Бетьюн-Кукман.
Учора баскетболіст зіграв у напіваматорській лізі Drew League за команду Берона Девіса BB4L.
Hansel Enmanuel commits to Northwestern State!! pic.twitter.com/2Gg8hAff5Y— B/R Hoops (@brhoops) July 24, 2022
Еммануелю ампутували ліву руку у віці 6 років після того, як на нього впала шлакоблочна стіна. Хлопчик провів під завалами дві години.