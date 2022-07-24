Однорукий баскетболіст буде грати у першому дивізіоні NCAA (відео)

Еммануелю Ханселу ампутували ліву руку у віці 6 років після того, як на нього впала шлакоблочна стіна

Однорукий захисник Хансел Еммануель із Домінікани виступатиме у першому дивізіоні NCAA.

Енмануель збирається грати у баскетбол у коледжі Нортвестерн Стейт. Також він мав пропозиції від Мемфіса, Теннессі Стейт і Бетьюн-Кукман.

Учора баскетболіст зіграв у напіваматорській лізі Drew League за команду Берона Девіса BB4L.

Hansel Enmanuel commits to Northwestern State!! pic.twitter.com/2Gg8hAff5Y — B/R Hoops (@brhoops) July 24, 2022

Еммануелю ампутували ліву руку у віці 6 років після того, як на нього впала шлакоблочна стіна. Хлопчик провів під завалами дві години.