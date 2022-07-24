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    Відео

    Однорукий баскетболіст буде грати у першому дивізіоні NCAA (відео)

    Енмануель збирається грати у баскетбол у коледжі Нортвестерн Стейт - Однорукий баскетболіст буде грати у першому дивізіоні NCAA (відео)
    Енмануель збирається грати у баскетбол у коледжі Нортвестерн Стейт

    Еммануелю Ханселу ампутували ліву руку у віці 6 років після того, як на нього впала шлакоблочна стіна

    Однорукий захисник Хансел Еммануель із Домінікани виступатиме у першому дивізіоні NCAA.

    Енмануель збирається грати у баскетбол у коледжі Нортвестерн Стейт. Також він мав пропозиції від Мемфіса, Теннессі Стейт і Бетьюн-Кукман.

    Учора баскетболіст зіграв у напіваматорській лізі Drew League за команду Берона Девіса BB4L.

    Еммануелю ампутували ліву руку у віці 6 років після того, як на нього впала шлакоблочна стіна. Хлопчик провів під завалами дві години.

    Теги: баскетбол NCAA #stoprussia
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    Однорукий баскетболіст буде грати у першому дивізіоні NCAA (відео)