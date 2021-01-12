Помер відомий український хокеїст Владислав Єршов

Покійний був легендою харківського хокею

У віці 60 років не стало відомого хокеїста, багаторічного лідера харківського «Динамо» Владислава Єршова.

Він розпочав спортивну кар’єру в команді «Кристал», що базувалась у місті Електросталь (Казахстан). Потім Єршов потрапив до головного клубу свого життя – харківського «Динамо». У ньому він відіграв 12 сезонів, разом із цим колективом пробився з другої ліги СССР у вищу й був його капітаном. В елітному дивізіоні вихованець «Кристала» провів 55 ігор, закинувши в них 4 шайби й віддавши 9 результативних передач.

Після завершення кар’єри гравця Владислав одразу потрапив у тренерський штаб харківської команди. Пізніше очолив львівських «Левів». Єршов виховав не одне покоління юних спортсменів як дитячий тренер.

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