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    Помер відомий український хокеїст Владислав Єршов

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    Владиславу Єршову було 60 років - Помер відомий український хокеїст Владислав Єршов
    Владиславу Єршову було 60 років
    Світлина - Федерація хокею України

    Покійний був легендою харківського хокею

    У віці 60 років не стало відомого хокеїста, багаторічного лідера харківського «Динамо» Владислава Єршова.

    Він розпочав спортивну кар’єру в команді «Кристал», що базувалась у місті Електросталь (Казахстан). Потім Єршов потрапив до головного клубу свого життя – харківського «Динамо». У ньому він відіграв 12 сезонів, разом із цим колективом пробився з другої ліги СССР у вищу й був його капітаном. В елітному дивізіоні вихованець «Кристала» провів 55 ігор, закинувши в них 4 шайби й віддавши 9 результативних передач.

    Після завершення кар’єри гравця Владислав одразу потрапив у тренерський штаб харківської команди. Пізніше очолив львівських «Левів». Єршов виховав не одне покоління юних спортсменів як дитячий тренер.

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    Теги: хокей ХК «Динамо» (Харків) ХК «Галицькі Леви» Владислав Єршов
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