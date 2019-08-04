Помер заслужений тренер України та Білорусі Валентин Воронін



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Валентин Воронін Чемпионат

Білоруський тренер тривалий час працював в Україні

На 73-му році пішов з життя відомий білоруський тренер Валентин Петрович Воронін.

Тривалий час фахівець працював в Україні. Працював асистентом в одеській «Біпа-Мода», очолював МБК «Одеса», «Возко», «Львівську Політехніку», «Хімік», «Політехніку Галичину».

Здобував зі своїми командами титул чемпіона України 1999 («Біпа-Мода») та 2002 (МБК «Одеса») років, інформує ФБУ.

Переміг на чемпіонаті Європи 1994 року в дивізіоні А зі збірною Білорусі U-22.