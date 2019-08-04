  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Помер заслужений тренер України та Білорусі Валентин Воронін

    • Розсилка
    Валентин Воронін - Помер заслужений тренер України та Білорусі Валентин Воронін
    Валентин Воронін
    Чемпионат

    Білоруський тренер тривалий час працював в Україні

    На 73-му році пішов з життя відомий білоруський тренер Валентин Петрович Воронін.

    Тривалий час фахівець працював в Україні. Працював асистентом в одеській «Біпа-Мода», очолював МБК «Одеса», «Возко», «Львівську Політехніку», «Хімік», «Політехніку Галичину».

    Здобував зі своїми командами титул чемпіона України 1999 («Біпа-Мода») та 2002 (МБК «Одеса») років, інформує ФБУ.

    Читайте також: Допінг-тест американського баскетболіста вказав на вагітність

    Переміг на чемпіонаті Європи 1994 року в дивізіоні А зі збірною Білорусі U-22.

    Читайте також
    баскетбол Федерація баскетболу України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ