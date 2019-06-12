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    Понад 1400 робітників загинули на об’єктах ЧС-2022

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    Будівництво одного зі стадіонів у Катарі - Понад 1400 робітників загинули на об’єктах ЧС-2022
    Будівництво одного зі стадіонів у Катарі
    Stadia magazine

    Уряд Непалу підтвердив загибель 1400 своїх громадян у Катарі

    Уряд Непалу підтвердив загибель 1400 співгромадян на будівництві об’єктів чемпіонату світу з футболу 2022 року в Катарі, інформує Arab News.

    За інформацією непальського уряду через нещасні випадки та важкі умови проживання щорічно в Катарі гине принаймні 110 громадян Непалу.

    У недалекому минулому до 1300 непальців щоденно вирушало на заробітки до Перської затоки та Катару зокрема.

    Чемпіонат світу у Катарі має відбутися в листопаді-грудні. Термін проведення мундіалю перенесено через велику спеку в країні. Раніше ФІФА неодноразово звинувачували в корупції під час визначення господарів чемпіонатів світу 2018 та 2022 років.

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