Понад 600 правоохоронців забезпечуватимуть порядок в Одесі під час матчу «Маріуполь» - «Юргорден»



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Правоохоронці готові до забезпечення публічного порядку під час футбольного матчу

У четвер, 2 серпня, о 20:00 на стадіоні «Чорноморець» в Одесі відбудеться футбольний матч, у якому візьмуть участь команди «Маріуполь» і «Юргорден».

Усього для забезпечення публічного порядку та безпеки на території м. Одеси задіяні понад 600 правоохоронців, повідомляє Відділ комунікації поліції в Одеській області.

Для забезпечення публічного порядку, крім співробітників Головного управління Національної поліції в Одеській області, будуть додатково задіяні підрозділи патрульної поліції, співробітники Національної гвардії України та співробітники підрозділу спеціального призначення ГУНП.

Робота правоохоронців направлена на недопущення порушень правопорядку та попередження хуліганських дій.

«Правоохоронці звертаються до громадян з розумінням ставитися до заходів безпеки, які проводяться, та не порушувати публічний порядок», - йдеться у зверненні поліції.

Окрім того, у зв’язку з проведенням матчу з 17:00 відбудеться перекриття деяких вулиць у центральній частині міста.

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