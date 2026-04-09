«Порту» – «Ноттінгем Форест». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги Європи

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
«Порту» – «Ноттінгем Форест». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги Європи
«Лісники» вже перемагали опонентів у цьому сезоні
фото: Reuters

Розповідаємо про цікавий матч у другому за рангом єврокубку

Сьогодні, 9 квітня 2026 року, португальський «Порту» на арені «Драган» прийме англійський «Ноттінгем Форест» у рамках 1/4 фіналу Ліги Європи 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Порту» – «Ноттінгем Форест»

Лідером симпатій на 14:30 9 квітня став португальський гранд, стверджують букмекери GGBET. На перемогу «драконів» виставлено бал 2,29. Натомість потенційна звитяга гостей оцінена коефіцієнтом 3,51. На нічию за підсумком 90 хвилин закладено кеф 3,24. Зате зовсім інша ситуація з путівкою у наступний раунд. Місце в 1/2 фіналу для «Порту» запропоновано з коефіцієнтом 1,94. Тим часом на прохід «Ноттінгема» далі виставлено кеф 1,90. Зате на тотал менше 1,0 закладено бал 5,58.

Передматчевий стан команд

У лазареті «драконів» – троє травмованих. «Порту» давно змушений обходитися без допомоги оборонця Переса і форвардів Агехови та де Йонга. Натомість участь в поєдинку юного півзахисника Мори залишається під питанням. «Лісникам» через перебір жовтих карток не допоможе хавбек Андерсон. Також у «Ноттінгема» травмовані троє оборонці (Болі, Жаїр, Савона). Давно поза грою і голкіпер Віктор.

«Форест» відпочивав у вихідні. Туру Прем'єр-ліги минулого вікенду не було, а з Кубка Англії «лісники» давно вибули. А от португальський гранд не лише мав фізичні навантаження, а ще й втратив очки в Прімейрі. «Дракони» лише внічию звели домашній поєдинок національної першості проти скромного «Фамалікана» (2:2). Забили за «Порту» оборонець Кошта та півзахисник Фофана.

Історія очних зустрічей

Шляхи команд перетнулися вдруге. Перше побачення суперників відбулося в основному раунді Ліги Європи цього сезону. Той поєдинок відбувся на Туманному Альбіоні. «Форест» оформив упевнену перемогу (2:0). Забитими м'ячами в складі «лісників» відзначилися півзахисник Гіббс-Вайт і нападник Ігор.

Де дивитися матч «Порту» – «Ноттінгем Форест»

У прямому ефірі протистояння транслюватиме медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція поєдинку розпочнеться о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 4».

Читайте також:

Читайте також

«Сирні фермери» стануть випробуванням для «гірників»
Плейоф Ліги конференцій. Другий суперник «Шахтаря»: досьє на нідерландський АЗ
Сьогодні, 12:37
Макс Доумен в обіймах Мікеля Артети
Вундеркінд «Арсенала» встановив рекорд Ліги чемпіонів
Вчора, 11:53
Патрік Аг'єманг втратив шанс поїхати на Мундіаль
Господар Чемпіонату світу 2026 втратив форварда з першості Англії
Вчора, 13:46
Провідні команди Європи вшанують Мірчу Луческу
УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
Вчора, 16:42
Йорді Класі не допоможе АЗ на виїзді
Суперник «Шахтаря» втратив капітана команди на перший чвертьфінал Ліги конференцій
Вчора, 19:54
Гру «Шахтар» – «АЗ Алкмар» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo
«Шахтар» – «АЗ Алкмар»: де дивитися чвертьфінал Ліги конференцій
Сьогодні, 10:27

Збірна України з боротьби визначилася зі складом на Чемпіонат Європи 2026
Аналітики назвали топ-клуб, який найбільше довіряє молодим футболістам
Багаторічний асистент Ферстаппена готується змінити стайню у Формулі-1
Українські фехтувальники здобули дві бронзи Чемпіонату світу серед кадетів та юніорів
«Крістал Пелас» – «Фіорентина». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги конференцій
Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Сьогодні, 09:24
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
Вчора, 16:42
Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
Вчора, 14:30
Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Вчора, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Вчора, 08:29

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
