«Порту» – «Ноттінгем Форест». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги Європи

«Лісники» вже перемагали опонентів у цьому сезоні

Розповідаємо про цікавий матч у другому за рангом єврокубку

Сьогодні, 9 квітня 2026 року, португальський «Порту» на арені «Драган» прийме англійський «Ноттінгем Форест» у рамках 1/4 фіналу Ліги Європи 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Порту» – «Ноттінгем Форест»

Лідером симпатій на 14:30 9 квітня став португальський гранд, стверджують букмекери GGBET. На перемогу «драконів» виставлено бал 2,29. Натомість потенційна звитяга гостей оцінена коефіцієнтом 3,51. На нічию за підсумком 90 хвилин закладено кеф 3,24. Зате зовсім інша ситуація з путівкою у наступний раунд. Місце в 1/2 фіналу для «Порту» запропоновано з коефіцієнтом 1,94. Тим часом на прохід «Ноттінгема» далі виставлено кеф 1,90. Зате на тотал менше 1,0 закладено бал 5,58.

Передматчевий стан команд

У лазареті «драконів» – троє травмованих. «Порту» давно змушений обходитися без допомоги оборонця Переса і форвардів Агехови та де Йонга. Натомість участь в поєдинку юного півзахисника Мори залишається під питанням. «Лісникам» через перебір жовтих карток не допоможе хавбек Андерсон. Також у «Ноттінгема» травмовані троє оборонці (Болі, Жаїр, Савона). Давно поза грою і голкіпер Віктор.

«Форест» відпочивав у вихідні. Туру Прем'єр-ліги минулого вікенду не було, а з Кубка Англії «лісники» давно вибули. А от португальський гранд не лише мав фізичні навантаження, а ще й втратив очки в Прімейрі. «Дракони» лише внічию звели домашній поєдинок національної першості проти скромного «Фамалікана» (2:2). Забили за «Порту» оборонець Кошта та півзахисник Фофана.

Історія очних зустрічей

Шляхи команд перетнулися вдруге. Перше побачення суперників відбулося в основному раунді Ліги Європи цього сезону. Той поєдинок відбувся на Туманному Альбіоні. «Форест» оформив упевнену перемогу (2:0). Забитими м'ячами в складі «лісників» відзначилися півзахисник Гіббс-Вайт і нападник Ігор.

Де дивитися матч «Порту» – «Ноттінгем Форест»

У прямому ефірі протистояння транслюватиме медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція поєдинку розпочнеться о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 4».