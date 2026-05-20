«Чернігів» – «Динамо». Прогноз і анонс на фінал Кубка України

Першоліговий колектив і столичний гранд розіграють путівку в єврокубки

Сьогодні, 20 травня, «Чернігів» на «Арені Львів» зустрінеться з київським «Динамо» у фіналі Кубка України 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Чернігів» – «Динамо»

Безумовним лідером симпатій на 10:30 20 травня стала команда Ігоря Костюка, впевнені букмекери GGBET. На перемогу першолігових «тигрів» закладено коефіцієнт 25,91. Зате нічия за підсумком 90 хвилин запропонована з кефом 9,10. Тим часом на звитягу «Динамо» виставлено бал 1,13. Показова ситуація склалася щодо майбутнього володаря трофею. Кубок України в руках «Чернігова» оцінено кефом 10,87. На титул у колекції «біло-синіх» закладено бал 1,05. На тотал менше 2,0 запропоновано коефіцієнт 4,21.

Передматчевий стан команд

До фіналу команди підходять у непоганому гуморі. «Тигри» після поразки від полтавської «Ворскли» (1:2) наприкінці квітня з голом хавбека Койдана здобули два позитивні результати. Спершу «Чернігів» переграв колектив ЮКСА (2:0) з Київщини. Забитими м'ячами відзначилися форвард Безбородько та півзахисник Безгубченко. А потім підопічні Валерія Чорного розписали нічию з одеським «Чорноморцем» (2:2) зусиллями оборонця Романченка та того ж Безбородька.

Тим часом «Динамо» після нульової нічиєї з черкаським ЛНЗ двічі перемогло. Столичний гранд розібрався з ковалівським «Колосом» (2:1) завдяки голам центрбека Михавка та вінгера Ярмоленка. Натомість перемогу над «Полтавою» (2:0) забезпечили той же Ярмоленко та нападник Герреро. Останньої невдачі «біло-сині» зазнали в Класичному – програли донецькому «Шахтарю» (1:2) на початку травня з шедевром форварда Пономаренка з центра поля.

Орієнтовні склади команд

«Чернігів»: Татаренко – Галстян, Романченко, Зенченко, Картушов – Бибік – Порохня, Шалфєєв, Мироненко, Сердюк – Безбородько

«Динамо»: Нещерет – Караваєв, Захарченко, Михавко, Вівчаренко – Бражко – Волошин, Піхальонок, Шапаренко, Огундана – Пономаренко

Історія очних зустрічей

Досі турнірні шляхи команд не перетиналися. «Чернігів» дебютував на професіональному рівні лише в сезоні 2020/21. Команда провела по три сезони в Першій та Другій лігах. Не зводив раніше жереб «тигрів» зі столичним грандом і в Кубку України.

Турнірний шлях команд

«Чернігів» розпочав виступи на стадії 1/32 фіналу. Там «тигри» з голом хавбека Шушка мінімально переграли київський «Атлет» із Другої ліги. У рамках 1/16 фіналу першоліговий колектив поступився криворізькому «Кривбасу» в серії одинадцятиметрових. Та в певний момент команда Патріка ван Леувена порушила ліміт на легіонерів, тож їй згодом зарахували технічну поразку (0:3). У наступних стадіях «Чернігів» проходив далі винятково після серій пенальті. Так вдалося здолати «Лісне» з Київської області з голом Романченка (1:1, пенальті – 4:3), «Фенікс-Маріуполь» (0:0, пенальті – 5:4) та харківський «Металіст 1925» (0:0, пенальті – 6:5).

«Динамо» стартувало в 1/16 фіналу. Там ще під керівництвом Олександра Шовковського «біло-сині» розібралися з «Олександрією» (2:1) завдяки забитим м'ячам півзахисника Піхальонка та вінгера Огундани. У наступній стадії кияни вибили «Шахтар» (2:1) з голами Ярмоленка та Герреро. У чвертьфіналі прийшла черга «Інгульця» з Петрова, а забиті м'ячі до свого активу записали ті ж Герреро та Піхальонок. Нарешті в півфіналі «Динамо» переграло чернівецьку «Буковину» (3:0) з дублем Пономаренка та голом вінгера Волошина.

Де дивитися матч «Чернігів» – «Динамо»

Наживо поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на провідних OTT-платформах і в найбільших кабельних мережах України. Онлайн-відеотрансляція зустрічі запланована на 18:00 за київським часом.