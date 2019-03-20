Португалія - Україна: ситуація з продажем квитків
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Розсилка
«Естадіу Да Луж» у п'ятницю вочевидь буде заповнений
Kofler & Kompanie
Непридбаними залишилися тільки 15 тисяч перепусток
Станом на сьогодні, 20 березня, реалізовано понад 50 тисяч квитків на матч відбору Євро-2020 між Португалією та Україною.
Матч зіграють на стадіоні «Да Луж» в Лісабоні. Він вміщує 65 тисяч глядачів. Це домашня арена клубу «Бенфіка».
Нашу збірну підтримуватимуть близько двох тисяч українських уболівальників.
Нагадаємо, що Португалія стане першим суперником збірної України у відборі на Євро-2020. Матч зіграють 22 березня 2019 року в 21:45 за київським часом.
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