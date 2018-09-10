Потенційний суперник Усика з Росії нокаутував свого суперника у третьому раунді (відео)



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Денис Лебедєв. Фото sportbox.ru

Денис Лебедєв повернувся у ринг після паузи

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Денис Лебедєв (31-2, 23 KO) повернувся на ринг через 14 місяців простою.

У Челябінську він очікувано розправився з німецьким турком Хізні Алтункаєю (30-3, 17 KO).

Неспішний поєдинок тривав три неповних раунди, інформує vRINGe.com.

У другому з них гість в одному з епізодів присів на коліно – формальний флеш-нокдаун.

А у третьому Алтункая впав після лівого прямого у голову – нокаут.

Нагадаємо, Всесвітня боксерська асоціація (WBA) постановила, що сторони «суперчемпіона» українця Олександра Усика (15-0, 11 КО) та «чемпіона у відпустці» росіянина Дениса Лебедєва (30-2, 22 КО) зобов'язані почати негайні переговори.

Через це з'явилася інформація, що бій Усика з Беллью, схоже, не відбудеться у 2018 році.