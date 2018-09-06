Наступним суперником Усика, очевидно, стане росіянин Лебедєв, а не Беллью



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Фото: wonclub

Наразі ситуація заплутана, але WBA вимагає саме бою Усик - Лебедєв

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) постановила, що сторони чемпіонів-крузерів, «суперчемпіона» українця Олександра Усика (15-0, 11 КО) та «чемпіона у відпустці» росіянина Дениса Лебедєва (30-2, 22 КО), зобов'язані почати негайні переговори.

Постанова WBA, схоже, порушить плани промоутерів Едді Херна (Matchroom Boxing) та Олександра Красюка (K2 Promotions Ukraine) щодо організації поєдинку між Усиком і екс-чемпіоном світу британцем Тоні Беллью (30-2-1, 20 КО).

Промоутер Беллью Херн повідомляє, що бій Усика з Беллью, схоже, не відбудеться у 2018 році.

«Бій між Усиком і Беллью відбудеться тільки у тому випадку, якщо на кону будуть всі чемпіонські титули. Подивимося, що і як піде далі, але вчорашні новини означають те, що у 2018 році бою, швидше за все, не буде», - сказав він.

«Олександр став олімпійським чемпіоном в Англії, і він хоче провести тут захист всіх чотирьох чемпіонських поясів. І для нього, і для нас це буде величезною честю», - заявив Красюк.

Нагадаємо, WBA перевела свого «суперчемпіона» Лебедєва у статус «чемпіона у відпустці», але гарантувала росіянину бій з переможцем турніру Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS).

Лебедєв – єдиний з топ-бійців дивізіону, який відмовився (за сімейними обставинами) від участі у турнірі.

Джерело: vringe.com