Повернення блудного сина. Ексфутболіст збірної України награвся в РФ і повертається додому



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Тарас Михалик: «На Україну повернусь, через роки, через віки...» 12 канал

Тарас Михалик вже сфотографувався у футболці «Волині» з номером 17

Вочевидь колишній оборонець збірної України і київського «Динамо» Тарас Михалик таки повертається у команду рідного краю, луцьку «Волинь». Про це він не так давно натякав в інтерв'ю російським ЗМІ і підтвердилося це світлиною, яку виставив у власному Instagram колишній партнер Тараса за ужгородською «Говерлою» Михайло Кополовець.

Футболісти зустрілися у Львові, під час Галицько-Волинського дербі між «Карпатами» і «Волинню», які сперечаються за право виступати у Прем'єр-лізі в сезоні-2019/2020. При цьому якщо Михайло, який вважається легендою львівського клубу, вдягнений у нейтральну футболку, то Михалик, котрий за «Волинь» не виступав ніколи, з'явився у формі луцької команди з номером 17. Цей номер був основним для 35-річного уродженця Любешіва Волинської області впродовж усієї кар'єрі. Наразі у луцькому клубі 17-ка є незайнятою.

Тарас Михалик і Михайло Кополовець - старі закарпатські цімбори

За інформацією «Главкома», Михалик має з керівництвом клубу попередню домовленість, що виступатиме за «Волинь» у тому разі, якщо команда обіграє «Карпати» і виступатиме в наступному сезоні у Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, що ім'я собі Тарас зробив, виступаючи в 2006-2013 роках у київському «Динамо». У цей час він зіграв 32 матчі у складі збірної України. А в 2013-му був перехід у російський «Локомотив» з Москви, куди Михалик перейшов за протекцією колишнього тренера киян Юрія Сьоміна. У складі «залізничників» волинянин залишався й понині, хоча був в останніх сезонах глибоким запасним.