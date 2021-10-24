Правнук Муссоліні вперше потрапив до заявки провідного футбольного клубу

Романо Флоріані уклав дорослий контракт з «Лаціо» і може дебютувати найближчим часом

18-річний захисник Романо Флоріані, який є правнуком диктатора Беніто Муссоліні, увійшов до заявки «Лаціо» на матч 9-го туру Серії А з «Вероною».

У лютому Флоріані уклав перший професійний контракт з «Лаціо». Угода футболіста з римським клубом розрахована до літа 2024 року. 3 лютого правнук Муссоліні приєднався до молодіжної команди «Лаціо». Захисник виступав за римську команду U18, і після того, як він став повнолітнім, його вирішили підняти в молодіжну команду.

Романо Флоріані – син Мауро Флоріані і Алессандри Муссоліні, внучки диктатора Беніто Муссоліні. Крім того, тіткою матері молодого футболіста є знаменита актриса Софі Лорен.

Беніто Муссоліні – лідер Національної фашистської партії Італії, який очолював Італію як прем'єр-міністр в 1922-1943 роках. Після повалення в 1943-1945 роках очолював маріонеткову Італійську соціальну республіку, яка контролювала за підтримки німців частину території Італії. Вважається, що Муссоліні вболівав за «Лаціо».

Матч став бенефісом нападника «Верони» Джованні Сімеоне. Він забив чотири м’ячі, а його команда перемогла «Лаціо» – 4:1.

Романо Флоріані на поле не виходив і весь матч просидів на лаві запасних.